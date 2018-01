Saiba tudo sobre RB Leipzig x Schalke 04, pela 18ª rodada da Bundesliga 2017-18

No retorno da Bundesliga após a pausa de inverno, as equipes já encaram duelos importantes de olho na sequência da temporada. Às 15h30 deste sábado, o RB Leipzig encara o Schalke 04 pela 18ª rodada do Campeonato Alemão, na Red Bull Arena. O jogo é de fundamental importância para os dois clubes começarem bem o segundo turno. A briga por vaga em competições europeias na próxima temporada está acirrada. Enquanto os Touros Vermelhos ocupam a quinta posição com 28 pontos, os Azuis Reais estão na vice-liderança, com 30 pontos somados.

Preparação

Na equipe situada na antiga Alemanha Oriental, o técnico Ralph Hassenhüttl não poderá contar com dois jogadores fundamentais no time titular. O lateral-esquerdo Marcel Halstenberg e o atacante Forsberg sentiram problemas médicos durante o último amistoso durante a pausa de inverno. A boa notícia por conta da comissão técnica é o retorno de Timo Werner à formação inicial. O comandante do Leipzig destacou a boa preparação nas últimas semanas, elogiou o adversário e chamou atenção para a dificuldade do confronto.

“Nós usamos bem as duas últimas semanas e nos preparamos bem nos treinamentos. O intervalo foi bom para todos. Agora estamos ansiosos para que a temporada volte contra uma equipe de topo em um jogo de alto nível. Schalke 04 é a segunda melhor equipe da Alemanha no momento e eles merecem isso. Eles não perdem há 13 jogos, são uma equipe difícil de bater e tem uma mentalidade fantástica. Precisamos de um desempenho superior. Eles são difíceis de serem derrotados e sabem como permanecerem compactos. Devemos nos preocupar com o contra-ataque e não deixar a defesa aberta. Aprendemos a nos permanecer firmes contra tais ameaças”, afirmou Hassenhüttl.

Por outro lado, o Schalke 04 curte o bom momento de ter disputado uma boa primeira metade da temporada. Os Azuis Reais somam 30 pontos e estão há 13 jogos sem perder – destes, 11 são no Campeonato Alemão. O técnico Domenico Tedesco vai poder contar com o retorno de Goretzka. Contratado na atual janela de transferências, Marco Pjaca pode estrear no novo clube. Em coletiva, o comandante destacou que, apesar do bom e surpreendente desempenho, o time ainda não atingiu nenhuma de suas expectativas e que a toada deve ser mantida para ter sucesso ao fim do torneio.

“Queremos marcar mais gols e sofrer menos. Ainda não conseguimos nada. Nós temos que continuar trabalhando duro. Mas não faz mais sentido que os jogadores estejam sentados em seus louros. Temos muitos jogadores de qualidade, o que me dá muitas opções para o time inicial. Estamos muito orgulhosos de como jogamos na primeira metade da temporada. Não podemos deixar de nos esquecer que lutaremos por todos e cada um dos pontos”, declarou Tedesco.

Estatísticas

- Na temporada passada, RB Leipzig abriu 24 pontos de vantagem sobre o oponente desta rodada;

- RB Leipzig foi derrotado apenas uma vez como mandante – na última rodada, contra o Hertha Berlin;

- Schalke 04 está invicto na Bundesliga há 11 jogos – são cinco vitórias e seis empates, melhor marca da competição após a derrota do Bayer Leverkusen diante do Bayern de Munique;

- Hoje em lados opostos, os atacantes Burgstaller (Schalke) e Sabitzer (RB Leipzig) atuaram juntos no Rapid Vienna.