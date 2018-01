Resultado RB Leipzig x Schalke 04  pela Bundesliga 2017/18 (3-1)

Google Plus

FIM DE JOGO! Após a entrada de Timo Werner, o RB Leipzig mudou sua postura completamente, fez um grande segundo tempo, e derrotou o Schalke por 3 a 1

Mais três minutos de acréscimo

44' Werner avança com liberdade pelo lado esquerdo, conduz a bola até a área e, mesmo sem um ângulo favorável, tentou a finalização, que foi para fora

42' Cartão amarelo para Caligiuri, por falta em Demme

41' Com a vantagem, Leipzig controla a partida e deixa apenas o tempo passar

38' Demme faz falta dura em Caligiuri. Os dois discutem, muitos estressados, mas são acalmados pelos outros jogadores

37' SUBSTITUIÇÃO NO LEIPZIG: Sai: Bruma, muito aplaudido pela torcida; Entra: Ilsanker

36' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE: Sai: Harit; Entra: Konoplyanka

34' MEU DEUS!!! Bruma faz jogada pela esquerda, encontra Sabitzer livre, que chuta e para em defesa de Fährmann. No rebote, Werner finaliza novamente, mas a bola é cortada por Stambouli em cima da linha. Após isso, Werner tentou chutar novamente, mas parou de novo no goleiro, até que, finalmente, Naldo colocou a bola para escanteio

32' Schalke tenta chegar ao ataque. Dessa vez, Embolo fez boa jogada de pivô, achando Pjaca, que cruzou em cima da defesa do Leipzig, que afastou a bola

31' Demme faz falta em Harit perto da área

28' O RB Leipzig virou outro time após a entrada de Timo Werner. O atacante alemão marcou um gol e deu uma assistência

25' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL DO LEIPZIG!!!! BRUMA!! Werner encontra o português na entrada da área que, totalmente livre, finaliza com muita força, estufando as redes de Fährmann e colocando mais um gol de vantagem

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL DO LEIPZIG!!! WERNER! Laimer rouba a bola de Naldo, encontra Sabitzer que, com uma cavadinha, toca para o lateral novamente, que toca para o lado, achando Werner, que se adiantou e fez o gol

SUBSTITUIÇÃO NO RB LEIPZIG: Sai: Keïta; Entra: Poulsen

19' Bernardo salva! Após lançamento, Burgstaller luta pela bola dentro da área e, após um bate-rebate, ficou em posição boa para finalizar, mas foi desarmado pelo defensor brasileiro

18' Keïta, que já possui cartão amarelo, faz falta dura em Meyer. O volante está sob aviso com o árbitro Deniz Aytekin

SUBSTITUIÇÃO NO RB LEIPZIG: Sai: Augustin; Entra: Timo Werner

14' Harit faz boa jogada, tenta passar para Embolo, que faz falta em cima de Bernardo, que tentou proteger com seu corpo

13' Keïta tenta finalizar, mas a bola explode em Nastasic

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL DO SCHALKE! É DE NALDO! Após cobrança de falta, o brasileiro nem precisa sair do chão para cabecear para o fundo das redes. Tudo empatado!

SUBSTITUIÇÕES NO SCHAKE: Saem: Schöpf e Di Santo; Entram: Embolo e Pjaca

9' Cartão amarelo para Keita, por falta em Schöpf

7' Cartão amarelo para Nastasic, por acertar Bruma com um soco

4' Na cobrança de escanteio, Bernardo, com espaço, não conseguiu aproveitar o cruzamento e finalizou longe do gol defendido por Fährmann

4' NA TRAVE! Sabitzer chuta cruzado, a bola desvia em Caligiuri no meio do caminho e explode na trave!

4' Sabitzer tenta fazer jogada pelo lado esquerdo, mas é parado com falta de Naldo. Boa chance para o Leipzig

3' Etapa complementar começa da mesma maneira que a inicial: equipes tocando a bola na intermediária, já que não conseguem criar nenhuma jogada

BOLA ROLANDO PARA O SEGUNDO TEMPO!

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Vitória parcial do RB Leipzig!

Mais um minuto de acréscimo

43' Schalke tenta responder ao gol sofrido, mas todos os ataques são parados pela defesa do Leipzig

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DO LEIPZIG!!! É DE KEÏTA! Kampl passa para Keïta, que finaliza de muito longe e conta com um desvio em Naldo para comemorar o seu terceiro gol na Bundesliga

38' Schöpf cobra falta dentro da área, Bernardo afasta a bola, que sobra para Oczipka, que cruza novamente. Di Santo até conseguiu cabecear, mas a bola foi fraca nas mãos de Gulácsi

36' FÄHRRRRRRRRMAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNN!! Augustin bate muito mal, praticamente no meio do gol, e o goleiro defende com segurança

Augustin recebeu a bola dentro da área, tentou fazer o pivô e foi derrubado por Stambouli. Pênalti claro.

35' PÊNALTI PARA O RB LEIPZIG!

34' Fährmann! Após cruzamento, a bola sobra para Keita no meio campo, ele tocou para Sabitzer, que, mesmo de longe, finalizou com força, obrigando o goleiro alemão a fazer uma boa defesa

33' Keita dá um drible de corpo em Stambouli e invade a área, chegando muito perto do gol, mas é desarmado por Naldo

30' Em outro contra-ataque, Di Santo dá um drible em Laimer e chuta cruzado na direção da área. Upamecano, atento, desvia a bola para escanteio

28' O Schalke chega novamente! Dessa vez, Schöpf finalizou cruzado e rasteiro, para outra defesa de Gulácsi

27' Gulácsi! Burgstaller conseguiu um bom giro na entrada da área e finalizou com a perna esquerda, para a boa defesa do goleiro

23' Partida dá uma esfriada, nenhuma das equipes consegue assustar

20' Schalke não consegue conectar o meio campo com o ataque, o que resulta em poucas chances criadas pelos Azuis Reais

18' Keita rouba a bola, conecta Sabitzer, que devolve rapidamente ao volante, que é derrubado dentro da área. O contato, porém, foi normal

15' Demme consegue roubar a bola e dá para Sabitzer, que dribla e avança, mas tem sua finalização travada por Naldo

13' Stambouli fez falta em Bruma, evitando com que o português continuasse um contra-ataque. Jogadores do RB Leipzig reclamam muito, mas o árbitro não deu cartão ao defensor francês

10' Dessa vez, foi a vez de Bernardo chegar forte em Burgstaller, apesar do carrinho ter sido limpo. Jogadores do Schalke exigem cartão ao brasileiro

9' Muitas entradas e tentativas de bote fortes até aqui. Após uma falta de Stambouli em cima de Augustin, o jogo esquentou

7' Gulácsi! Schalke consegue armar uma boa trama pelo lado direito do ataque e a bola acabou chegando em Burgstaller, que não chutou do jeito que queria, para a boa defesa do goleiro húngaro

6' Após a chance no primeiro minuto de jogo, a equipe do Schalke, agora, tenta ir ao ataque apenas por meio das ligações diretas, que estão sendo rebatidas pela defesa do Leipzig

4' Por pouco! Keita encontra Bruma livre pelo lado esquerdo, que tenta cruzar para Kampl, mas a defesa do Schalke cortou em cima da hora. A jogada, porém, já era parada por um impedimento do português

1' Schalke começa atacando. Mesmo com um minuto de jogo, os Azuis Reais já conseguem um escanteio

BOLA ROLANDO NA RED BULL ARENA!

Equipes entram no gramado da Red Bull Arena

Banco do Schalke: Nübel, Kehrer, McKennie, Bentaleb, Pjaca, Embolo e Konoplyanka

SCHALKE 04 ESCALADO! Fährmann; Stambouli, Naldo, Nastasic; Caligiuri, Schöpf, Meyer, Harit, Oczipka; Di Santo, Burgstaller

Banco do Leipzig: Mvogo, Klostermann, Konaté, Kaiser, Ilsanker, Poulsen e Werner

RB LEIPZIG ESCALADO! Gulácsi; Laimer, Upamecano, Orban, Bernardo; Kampl, Demme, Keita, Bruma; Augustin, Sabitzer

“Queremos marcar mais gols e conceder menos. Ainda não conquistamos nada e por isso temos que continuar trabalhando duro, não faz sentido falar que os jogadores estão se acomodando. Temos muitos atletas com qualidade, o que me dá muitas opções para o time titular para a partida. Estamos muito orgulhosos na maneira que jogamos nessa primeira metade de temporada, não podemos esquecer disso”, afirmou Domenico Tedesco, comandante do Schalke

“Schalke é a segunda melhor equipe da Alemanha no momento – e eles realmente merecem isso. Eles não perdem há 13 jogos. São uma equipe difícil de ser batida e tem uma mentalidade fantástica. Temos que criar mais chances do que criamos na partida do primeiro turno e acertar o gol. Precisamos de atuação extraordinária”, disse Ralph Hasenhüttl, treinador do RB Leipzig

Já o Schalke 04 empatou em 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt, na Commerzbank-Arena, o que representou o 11º jogo seguido que os Azuis Reais não perderam no Campeonato Alemão

Na última rodada, disputada em 2017, o RB Leipzig foi derrotado pelo Hertha Berlin, atual décimo colocado, por 3 a 2, na própria Red Bull Arena

O RB Leipzig, por sua vez, não contratou nenhum atleta, muito pelo contrário, já que perdeu dois jogadores: o zagueiro Marvin Compper se transferiu para o Celtic e o atacante Federico Palacios foi para o Nuremberg

Durante a pausa de inverno, o Schalke 04 se reforçou, contratando Marko Pjaca, por empréstimo junto à Juventus, Cedric Teuchert e Mark Uth, que chegará apenas na próxima temporada

Essa partida será importantíssima para o andamento do Campeonato, já que a diferença do Leipzig, quinto colocado, para o Schalke, segundo, é de dois pontos

Boa tarde, torcedor que nos acompanha na VAVEL Brasil! Acompanharemos, em tempo real, a partida entre RB Leipzig e Schalke 04, válida pela 18ª da Bundesliga, na Red Bull Arena.