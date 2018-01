Eintracht Frankfurt é superior, mas apenas empata com Freiburg na Bundesliga

Foto: Maja Hitij/Bongarts

Eintracht Frankfurt e Freiburg se encontraram nesse sábado (13), em um compromisso válido pela 18ª da Bundesliga, a primeira após a pausa por conta do rigoroso inverno. Na Commerzbank-Arena, as duas equipes empataram em 1 a 1, tendo o francês Sebastien Haller marcando o gol para a equipe da casa e Robin Koch igualando o nível aos visitantes.

Esse resultado é ruim para ambas as equipes, já que o Eintracht Frankfurt, agora com 27 pontos, perdeu a chance de se aproximar das seis primeiras posições na tabela, que garantem vaga para alguma competição europeia na próxima temporada, permanecendo em nono. O Freiburg, por sua vez, continua na missão de se afastar da zona de rebaixamento. Com esse placar, a equipe da Floresta Negra chegou aos 20 pontos, na 13ª posição, abrindo quatro de vantagem ao Werder Bremen, que atualmente ocupa a zona de play-offs contra a degola.

Na rodada seguinte, as duas equipes terão complicadas missões: o Freiburg receberá, no próximo sábado (20), o RB Leipzig, que está na luta por competições europeias, no Schwarwald-Stadion, enquanto que o Eintracht Frankfurt viajará, no mesmo dia, para medir forças contra o Wolfsburg, que briga na parte de baixo da classificação, na Volkswagen Arena.

A equipe mandante tomou conta das ações do primeiro tempo durante a maior parte do tempo, dominando ações como finalizações e posse de bola. Aos 27 minutos, esse domínio deu resultado: após uma cobrança de falta ensaiada, Wolf fez um lançamento às costas da defesa para Chandler, que, de cabeça, conseguiu dar um passe para Sébastien Haller apenas completar para o fundo das redes.

No segundo tempo, o cenário era o mesmo, com a equipe mandante dominando as ações de jogo, mas não conseguindo transformar isso em gols. O castigo, porém, viria aos seis minutos, em uma das poucas chances que o Freiburg teve durante toda a partida. Christian Günter cobrou um escanteio perfeito, na cabeça do zagueiro Robin Koch, que subiu com liberdade para empatar e dar números finais ao jogo.