Hannover vira pra cima do Mainz em noite iluminada de Niclas Füllkrug

Muitos gols no primeiro tempo, virada e um hat-trick marcaram a partida válida pela 18ª rodada da Bundesliga. Na HDI Arena, o Hannover 96 vence o FSV Mainz 05 por 3 a 2 nesse sábado (13).

A vitória garantiu 10ª colocação ao time do Hannover, que emplaca a 3ª vitória seguida na competição, com 26 pontos. O Mainz segue colado na zona de repescagem da competição com 17 pontos, na 15ª colocação, somente um ponto acima do 16º colocado que é o Werder Bremen.

Na sequência do campeonato, o Mainz recebe o Stuttgart em casa no próximo sábado (20) às 12h30, já o Hannover 96 visitará o Schalke 04 no domingo (21) às 13h00 na Veltins Arena.

Muitas chances foram criadas no primeiro tempo da partida, os números eram equilibrados e aos 26 minutos, depois de jogada pelo lado esquerdo do ataque Yoshinori Muto recebe sozinho dentro da área, domina a bola, ameaça o chute e arremata cruzado no canto esquerdo do goleiro Esser. Logo aos 31 minutos, Alexandru Maxim cobra falta para dentro da área e o zagueiro Alexander Hack cabeceia para ampliar o placar. Mas os donos da casa não sentiram o gol e precisaram do mesmo intervalo de tempo para diminuir o marcador e empatar a partida. Aos 33 minutos em cobrança de falta de Schwegler na primeira trave, Niclas Fullkrug completa de cabeça e aos 38 minutos, o alemão de 24 anos converte pênalti e empata a partida.

O que parecia equilibrado no primeiro tempo, mudou completamente no segundo, a equipe do Mainz sentiu o impacto do primeiro gol e retornou a campo num ritmo inferior à equipe do Hannover que é muito consistente jogando em seus domínios. E a recompensa chegou aos 30 minutos da segunda etapa, Ihlas Bebou conduz a bola até a entrada da área e chuta en direção ao gol, a bola desvia na defesa e sobra no meio da área nos pés do iluminado da noite. Niclas Fullkrug não desperdiçou a chance e garantiu a virada do Hannover.