Timo Werner decide e RB Leipzig acaba com jejum de vitórias diante do Schalke

O principal duelo da 18ª rodada da Bundesliga colocou frente a frente o RB Leipzig e o Schalke 04, equipes que lutam por vagas na Uefa Champions League. Os azuis reais, que eram vice-líderes, até fizeram um bom primeiro tempo diante dos Rotten Bullen, porém, foram os donos da casa que voltaram a vencer, pelo placar de 3 a 1, acabando com o jejum de vitórias pela competição, que durava desde a vitória por 2 a 0 diante do Werder Bremen, ainda no ano passado.

Nos primeiros minutos de jogo, os visitantes pressionaram bastante e preocupavam a defesa adversária, principalmente com subidas pelas laterais e chutes de longa distância. Mesmo jogando mal, aos 37 minutos, Augustin sofreu pênalti que ele mesmo cobrou, para defesa de Ralf Fährmann, segurando a igualdade no placar,que durou apenas mais quatro minutos. Naby Keïta arriscou de fora de área e contou com um desvio no zagueiro brasileiro Naldo, para tirar completamente Fährmann do lance. O placar de 1 a 0 dava a tranquilidade para os donos da casa na segunda etapa e recolocaria o time na vice-liderança da Bundesliga, atrás apenas do líder isolado, Bayern de Munique.

O Schalke voltou a campo com o estreante Marko Pjaca, emprestado pela Juventus ao clube alemão até o final da temporada, na vaga de Schöpf e atitude semelhante a do primeiro tempo e foi premiado com um gol logo nos primeiros minutos. Aos nove minutos, Naldo se redimiu da infelicidade do gol do Leipzig e marcou o gol de empate para os visitantes, de cabeça, após cruzamento de Caliguri. Pressionado, Ralph Hasenhüttl colocou Timo Werner, que iniciou a partida no banco de reservas poupado por conta de um desconforto muscular, entrou na vaga de Augustin e decidiu a partida, marcando um gol aos 24 minutos aproveitando erro de Naldo na saída de bola, se posicionando no meio da área para receber o passe de Sabitzer e marcar seu nono gol em 17 jogos disputados na Bundesliga e no minuto seguinte, dar ótima assistência para Bruma, que da entrada da área mandou um belo chute para fechar o placar.

O Leipzig volta a campo no próximo sábado (20), fora de casa, diante do Freiburg. Já o Schalke 04 jogará no próximo domingo (21) diante do Hannover 96.