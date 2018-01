Técnico Dominico Tedesco minimiza derrota do Schalke: “Aprender com a perda”

Foto: Robert Michael / AFP / Getty Images

Felicidade durou pouco. Terminou a pausa do inverno, e a primeira partida do returno foi marcada por uma derrota dolorida para Schalke 04. Depois de 13 jogos sem saber o que é derrota, a equipe acabou relembrando, neste sábado (13). O RB Leipzig venceu por 3 a 1 o time do Vale do Ruhr, na Red Bull Arena.

Os Azuis Reais, além disso, perderam o posto vice-líderes. Para o zagueiro Naldo, a equipe cometeu muitos erros, mas, no entanto, acredita que podem recuperar o posto na próxima rodada.

“Perdemos a bola muitas vezes no meio de campo e é por isso que concedemos os gols. Perdemos nossa paciência e o controle de nosso plano. Isso às vezes é futebol. Ainda estou otimista de que podemos reagir no próximo domingo. Vamos olhar para o jogo e aprender com os nossos erros”, enfatizou o brasileiro.

Ralf Fährmann defendeu um pênalti cobrado por Augustin. Três das seis últimas penalidades que o camisa 1 enfrentou foram salvas ou perdidas. Ainda assim, o goleiro do Schalke argumentou que o time era melhor no primeiro tempo, e seguindo o que foi proposto pelo técnico Domenico Tedesco. Contudo, com o passar do tempo acabou se perdendo.

“No segundo tempo, perdemos o caminho e deixamos Leipzig jogar. Acho que eles mereciam ganhar. Acredito que também mostramos que temos potencial. Agora é continuar trabalhando duro todas as semanas”, falou.

Os touros são fortes jogando em seus dominós. Nesta temporada perdeu apenas uma partida. Tedesco deus os méritos do rival e que eles mesmo são culpados pelo resultado.

“As coisas não correram bem hoje, tivemos um plano muito claro sobre como queríamos abordar o jogo e raramente mantivemos isso. Nós tínhamos muitas passagens mal colocadas no centro e isso é o que queríamos evitar. Sofremos alguns contra-ataques por isso. Eles mais do que merecereram a vitória. Fährmann foi incrível na defesa no pênalti. Somos responsáveis pelo resultado, ainda pelo segundo tempo, demos a bola para o Leipzig e eles nos fizeram pagar. Temos que aprender com a perda e nós vamos," enfatizou.