Sem Aubameyang, Borussia Dortmund e Wolfsburg empatam em jogo fraco

Neste domingo (14), Borussia Dortmund e Wolfsburg se enfrentaram pela 18ª rodada da Bundesliga, no Signal Iduna Park. Em uma partida com algumas boas tentativas de gol, as equipes acabaram empatando em 0 a 0.

Antes mesmo de começar a partida, foi noticiada a ausência de Pierre-Emerick Aubameyang, novamente fora por conta de indisciplina. O treinador Peter Stöger não teve problemas em falar sobre a não escalação do atacante, que foi punido por não ter comparecido à reunião da equipe no dia anterior, sendo uma medida para Auba lidar com a consequência de seu ato. O técnico ainda comentou que o gabonês não irá jogar enquanto estiver forçando a saída do clube, o time tem muitos jogadores focados e que a evolução da equipe é mais importante.

O resultado da partida foi ruim para ambos, os aurinegros caíram para quarto colocado com 29 pontos, um a menos que o Schalke 04, na terceira posição, e 15 pontos atrás do líder Bayern de Munique. Enquanto o Wolfsburg permanece na mesma posição na parte de baixo da tabela, na 12ª colocação com 20 pontos, com a mesma pontuação de Stuttgart (13º) e Freiburg (14º).

Na próxima rodada, o Dortmund enfrenta o Hertha Berlin na sexta-feira (19), às 17h30 (horário de Brasília), no Olympiastadion. Já o Wolfsburg vai a campo no sábado (20), contra o Eintracht Frankfurt dentro da Volkswagen Arena, às 12h30.

Partida fraca na primeira etapa (Foto: Divulgação/Borussia Dortmund)

Primeiro tempo morno

O início da partida começou morno com as equipes concentradas no meio campo, só a partir dos 18 minutos que começaram a movimentação aurinegra no ataque dos lobos. Aos 20 minutos Yarmolenko cruzou, mas Isak não alcançou no ar, então Sancho na segunda trave tentou e a bola saiu rifada. Logo depois veio a primeira grande chance do Dortmund, aos 22’ com Yarmolenko que desperdiçou uma ótima oportunidade de abrir o placar.

O Wolfsburg só foi ter a primeira chance efetiva aos 34’, William passou para Malli que mandou por entre as pernas de Sokratis para Orgi que chutou e foi bloqueado. Aos 37 minutos outra grande oportunidade dos visitantes, Malli tocou para Didavi que deu um belo chute ao gol e Bürki fez uma grande defesa.

Os aurinegros ainda tentaram abrir o placar no final do primeiro tempo com uma boa chance aos 42 minutos. Depois de um belo passe de Götze, Isak chutou na trave. A primeira etapa acabou sem nenhum gol marcado.

Placar final da partida (Foto: Alexandre Simoes/Borussia Dortmund)

Tentativas frustradas e nenhum gol no segundo tempo

Já no início da segunda etapa, os times mudaram de postura e trataram de serem mais ofensivos. Logo aos 48 minutos, Isak faz jogada com Götze, encontra Yarmolenko livre sozinho e cara a cara com Casteels, o ucraniano chutou, mas a bola pegou altura e passou por cima do travessão. Aos 53’ foi a vez de Sancho que recebeu cruzamento rasteiro de Kagawa e chutou para o gol, porém a bola bateu na trave.

Os lobos não se intimidaram com as tentativas dos aurinegros. Aos 58’ Origi escapa da defesa do Dortmund e tentou se livrar de Bürki, mas o goleiro suíço bloqueou a passagem. Pouco depois veio Sancho novamente mostrando vontade de marcar, só não teve uma boa chance para tal.

A partir dos 60 minutos o jogo deu uma amornada, as equipes substituíram alguns jogadores e a próxima oportunidade de abrir o placar só chegou aos 77 minutos com o Wolfsburg. William chutou a distância e Bürki fez uma incrível defesa.

Aos 82’ outra chance vinda de Sancho, o inglês chegou bem ao ataque, mas chutou precipitadamente que saiu no canto. Já perto do final rolou uma pequena confusão entre Dahoud e Guilavogui, e o árbitro decidiu aplicar cartão amarelo para ambos. Mesmo com dois minutos adicionais não houve nenhuma tentativa clara e a partida acabou sem gols.