Promessa do Basel, zagueiro Manuel Akanji é contratado pelo Borussia Dortmund

Foto: Divulgação/Borussia Dortmund

Buscando se recuperar de uma primeira metade de temporada instável, o Borussia Dortmund anunciou, nessa segunda-feira (15), a sua primeira contratação de inverno da época, buscando reforçar um de seus setores que está passando por mais problemas: a defesa. Os aurinegros contrataram o zagueiro Manuel Akanji, de 22 anos, que assinou por quatro anos, por 21 milhões de euros junto ao Basel.

O suíço foi um dos nomes mais falados nessa janela de transferência, sendo especulado principalmente no Liverpool, que acabou fechando com Virgil Van Dijk, o zagueiro mais caro da história do futebol. Vendo a oportunidade de contratar um jovem com capacidade e potencial, a equipe treinada por Peter Stöger não mediu esforços e oficializou a aquisição.

“As atuações de Akanji o colocaram no radar de grandes clubes europeus, e estamos felizes por ele ter escolhido a gente. Ele já demonstrou, em suas atuações na Champions League e pela seleção, que possui nível para jogar no mais alto escalão do futebol europeu, enxergamos como um defensor que tem um enorme potencial para desenvolvimento”, disse Michael Zorc, diretor do Borussia Dortmund.

Akanji se destacou nessa temporada jogando a Uefa Champions League, ajudando o Basel a se classificar para as oitavas de final, deixando Benfica e CSKA Moscou pelo caminho, jogando todos os minutos possíveis nas partidas da fase de grupos. Por conta disso, o defensor, que soma quatro convocações para a Seleção Suíça, estará disponível para fazer parte do elenco do Borussia Dortmund na fase eliminatória da Europa League, no confronto contra a Atalanta.

“As conversas que tive com os responsáveis pelo Borussia Dortmund me fizeram sentir confortável. Por isso, foi uma decisão do meu coração. Eu sempre gostei do futebol apresentado pelo Dortmund. Estou ansioso pela minha passagem aqui e farei o meu melhor”, disse o jogador, que vestirá a camisa 16.