Para tentar evitar rebaixamento, Köln anuncia volante Vincent Koziello

Após começar 2018 com fortes emoções, vencendo o grande rival Borussia Mönchengladbach com um gol no último minuto, o torcedor do Köln tem outro grande motivo para sorrir: o clube que é caracterizado por um Bode anunciou, nos últimos dias, a contratação do jovem volante francês Vincent Koziello, uma das maiores promessas da Ligue 1, que estava no Nice, por cerca de três milhões de euros.

Eleito o melhor jogador jovem do Campeonato Francês em 2016, Koziello chega para ser uma arma à equipe de Stefan Ruthenbeck, que está na última posição, fazendo uma pífia campanha de, até aqui, duas vitórias, três empates e treze derrotas, somando 9 pontos e estando a 6 do Hamburgo, 17º colocado. Para sair da zona de rebaixamento, a missão é ainda mais difícil: o Mainz 05, primeiro clube acima das perigosas posições, possui 20 pontos.

“O clube estava muito interessado em mim. Me senti em casa no primeiro momento que cheguei aqui. Estou vindo para um grande clube em um campeonato fortíssimo. É claro que quero jogar o quanto antes possível para ajudar o time a conquistar seus objetivos”, disse Koziello.

Com apenas 22 anos, o volante era um dos nomes mais promissores do futebol francês nos últimos anos, apesar da queda de suas atuações nesse ano. Pelo Nice, jogou 84 partidas, marcando quatro gols e sendo uma sólida opção para Lucien Favre há, pelo menos, duas temporadas. Em 2017-18, Koziello atuou em 15 partidas da Ligue 1 e sete em competições europeias, contando os playoffs da Uefa Champions League e a fase de grupos da Europa League.

Atualmente, o Köln conta com algumas opções para o setor que Koziello atua, sendo elas o experiente Matthias Lehmann, Marco Höger, Milos Jojic e Salih Özcan. Nos últimos jogos, o treinador Ruthenbeck vem tentando implementar uma espécie de 4-2-2-2 e, nesse contexto, Koziello pode ser interessante, já que oferece sustentação e uma boa qualidade no passe.