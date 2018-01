Stuttgart volta a movimentar setor ofensivo e anuncia contratação de Erik Thommy, ex-Augsburg

Foto: Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images

A diretoria do Stuttgart perdeu Simon Terodde durante o fim de 2017 para o Colônia e repôs a saída do atacante com duas contratações para o setor ofensivo. A primeira foi o veterano Mario Gomez, que já estreou em seu retorno ao clube e foi decisivo em participar do lance que garantiu a vitória dos Suábios no último fim de semana, diante do Hertha Berlin. Nesta quinta-feira (18), a equipe germânica anunciou o reforço de Erik Thommy. Atacante que joga pelos lados, Thommy estava no Augsburg e acertou por 18 meses, até junho de 2020.

Thommy tem 23 anos de idade e a carreira profissional foi toda em clubes da Alemanha. Após passar por clubes de menor expressão nas categorias de base, cresceu no Augsburg e passou a ganhar mais espaços no clube bávaro, quando pôde desenvolver seu futebol nos times Sub-17 e Sub-19. Foi emprestado na temporada 2014/15 ao Kaiserslautern, hoje na segunda divisão. Uma temporada depois, foi novamente emprestado ao Jahn Regensburg, também na 2. Bundesliga. Com poucas atuações – apenas seis jogos disputados na atual temporada – no Augsburg, o atacante vê no Stuttgart nova oportunidade de ganhar espaço na principal competição futebolístiva do país e ter mais experiência em sua carreira.

Foto: Divulgação/Stuttgart

Diretor dos suábios, Michael Reschke afirmou que Thommy tem bom potencial e as boas atuações no Kaiserslautern e Jahn Regensburg, além das vezes que entrou em campo na atual temporada, foram determinantes para mostrar que o jogador tem potencial para se desenvolver na elite germânica.

“Erik Thommy tem um grande potencial para se tornar um bom jogador da Bundesliga. Após a sua educação futebolística em Augsburg, ele juntou alguma experiência importante em Kaiserslautern e Regensburg. Esta temporada ele confirmou a qualidade que ele possui na Bundesliga. Ele é um jogador de ataque tecnicamente dotado, que já observamos há algum tempo. Acredito firmemente que ele irá rapidamente dar o próximo passo em seu desenvolvimento conosco e que ele pode ser um impulso muito sensível para nosso time”, explicou.

Animado com o novo clube, Thommy comentou a passagem que teve na Baviera e espera ter boa fase no Stuttgart. “Eu tive uma era maravilhosa em Augsburg e gostaria de expressar minha gratidão a todos os responsáveis por ajudar em meu desenvolvimento de um time da equipe jovem para o time profissional ao longo dos anos. A transferência ao Stuttgart é um passo à frente e forma um novo desafio, que eu realmente estou ansioso. Agora quero me tornar rapidamente parte do grupo e ajudar o Stuttgart a alcançar seus objetivos”, disse.

Com 20 pontos ganhos, o Stuttgart ocupa a 13º lugar na tabela de classificação, quatro pontos acima do Werder Bremen, equipe que ocupa a zona dos playoffs. Os suábios entram em campo neste fim de semana, quando encaram o Mainz 05 na Opel Arena, às 12h30 do sábado (20), pela 19ª rodada da Bundesliga.