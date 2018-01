Borussia Dortmund busca empate diante do Hertha Berlim e segue irregular na Bundesliga

Em meio as inúmeras notícias ligadas a possível saída de Pierre-Emerick Aubameyang, o Borussia Dortmund entrou em campo nesta sexta-feira (19) pelo jogo de abertura da 19ª rodada da Bundesliga, e ficou somente no empate por 1 a 1 com o Hertha Berlin, no estádio Olímpico de Berlim. Os gols foram marcados por Selke e Shinji Kagawa.

O resultado colocou, de forma momentânea, a equipe Aurinegra na 3ª colocação com 30 pontos, enquanto o Hertha se manteve na 11ª posição com 25 pontos. Na próxima rodada os comandados de Stöger recebem o Freiburg no Signal Iduna Park, no sábado (27), assim como o Hertha, que visita o Werder Bremen.

Dortmund sente ausência de Aubameyang e pouco produz na etapa inicial

Sem sua principal referência no ataque, o Dortmund iniciou o confronto comandando as ações do confronto, mas sem qualquer efetividade, principalmente nas finalizações. Weigl, por exemplo, tentou arremate de praticamente do meio-campo, e o chute foi igualmente longe. Apesar disso, os Aurinegros continuavam incomodando, essencialmente através de Pulisic – muito ativo na partida – com cruzamentos perigosos, não aproveitados pelos atacantes.

Outra promessa da equipe, o jovem Sancho, em sua segunda participação como titular da equipe na competição, também aparecia com perigo, em jogadas individuais agudas contra a defesa adversária, no entanto, o problema dos Aurinegros com a precisão continuara. Sem Aubameyang e com Schürrle no comando de ataque, os comandados de Peter Stöger sofreram para ameaçar com real perigo a meta do Hertha, que conseguiu se segurar bem na etapa inicial.

Hertha sai na frente, mas Kagawa busca empate para equipe aurinegra

De volta a etapa complementar, o cenário mudou na partida, e rapidamente. Com menos de um minuto jogado, os mandantes abriram o placar com o centroavante David Selke, aproveitando cruzamento da direita de Lazaro. Antes do confronto, o técnico Pal Dardai disse que teve que escolher entre Selke e o capitão Vedad Ibisevic para liderar a equipe, e a decisão do comandante foi acertada.

Sempre com o jovem norte-americano, o BVB continuava chegando em jogadas ofensivas através de Pulisic, mas sem tanto suporte de seus companheiros, que sequer conseguiam completar as jogadas iniciadas pelo jovem talentoso. Em contrapartida, o Hertha, com sua boa postura defensiva, esteve próximo de dobrar a vantagem, depois de uma jogada iniciada por Salamon Kalou, e completada por Ondrej Duda, todavia o eslovaco estava impedido – a bola aparentemente entraria sem o complemento do meia.

Com a chance de ampliar o marcador desperdiçada, o Dortmund conseguiu alcançar o empate, após cruzamento na medida de Sancho para o japonês Shinji Kagawa, que cabeceou com precisão para igualar o marcador. Em busca da virada, Peter Stöger promoveu a entrada do ucraniano Yarmolenko, somente nos minutos finais, contudo, para dar novo ímpeto ofensivo a equipe, na vaga de Pulisic, destaque da equipe.

O Dortmund, mesmo em busca da virada, flertou com a derrota, depois de jogada infatil de Sancho em uma zona perigosa – o inglês tentou sair driblando e perdeu a bola. O Juiz assinalou impedimento, e o jovem teve que ouvir palavras duras do arqueiro Bürki, devido a atitude do jogador em um período decisivo da partida, que acabara empatada.