Saiba tudo sobre Colônia x Hamburgo, pela 19ª rodada da Bundesliga

Na segunda rodada da Bundesliga em 2018, teremos uma “final adiantada” entre Köln e Hamburgo, que pode representar muito sobre a vida das duas equipes no restante da competição. Além de estar atrás na tabela, os Bodes terão que enfrentar o HSV no Volksparkstadion, o que pode representar mais um ponto negativo à equipe de Stefan Ruthebeck, que tentará sair com os três pontos em relação ao time de Markus Gisdol às 15h30 (horário de Brasília).

Confronto de “seis pontos”

Köln e Hamburgo são, definitivamente, duas das maiores surpresas negativas na temporada. Após um começo animador, o HSV voltou a lidar com o fantasma do rebaixamento, que vem rondando seu pescoço há um bom tempo. A equipe dos Bodes, por sua vez, se classificou para a Uefa Europa League, fazendo uma sólida campanha na última Bundesliga, mas, com a venda do artilheiro Anthony Modeste, sucumbiu e passa sufoco no Campeonato Alemão.

A situação é a seguinte: o Hamburgo, que possui 15 pontos, é o 17º colocado, estando a dois pontos do Mainz 05, primeiro clube fora da zona de perigoso. A situação do Köln, porém, é ainda mais desesperadora, já que a equipe é a última colocada, com apenas 9 pontos somados, somando duas vitórias e três empates em 18 jogos, o que pode exemplificar a pífia campanha.

As duas equipes vem com retrospectos e momentos psicológicos totalmente opostos. O Köln, apesar de toda essa situação melancólica, venceu seu maior rival, o Borussia Mönchengladbach, por 2 a 1, com direito a um gol de Terodde no último minuto da partida. O Hamburgo, por sua vez, sofreu com a famosa “Lei do Ex” e perdeu para o Augsburg, graças a um gol de Michael Gregoritsch.

Histórico

Na partida do primeiro turno, o momento das equipes era totalmente diferente: o Hamburgo estava no seu melhor momento na temporada, enquanto que o Köln, ainda na expectativa por conta dos resultados obtidos em 2016-17, começava a se preocupar com suas atuações. Dessa maneira, uma vitória com autoridade do HSV por 3 a 1, com direito a dois gols do atacante estadunidense Bobby Wood e o outro de André Hahn.

Desde 2006, as equipes se enfrentaram em 18 oportunidades, contando Bundesliga e DFB-Pokal, e a vantagem do Hamburgo é gigantesca. Desde então, o HSV soma nove vitórias, com três empates e seis vitórias do Köln, o que representa 50% de sucesso aos Dinos, que, além disso, terão a “vantagem” de jogar diante de sua apaixonada torcida, que ostenta o título de nunca ter caído para a segunda divisão.

Baixa idade, alta responsabilidade

Passando por um período escasso em termos técnicos, o Hamburgo teve que “apelar” para as categorias de base. Famoso por ser jovem e já representar a Alemanha em muitas categorias inferiores, o atacante Jann-Fiete Arp é o nome da vez com Markus Gisdol. Com apenas recém-completados 18 anos, o atleta é a grande esperança dos Dinos ofensivamente. Até aqui, ele balançou a rede em duas oportunidades.

Foto: Martin Rose/Bongarts

Por outro lado, o treinador Gisdol não contará com duas opções interessantes ofensivamente: tratam-se de Lewis Holtby, com um problema no joelho, e Nicolai Müller, que perderá todo o restante da temporada por conta de uma séria lesão. Além deles, completam a lista de desfalques os volantes Albin Ekdal e o brasileiro Walace, fortemente especulado no Flamengo.

Koziello é a esperança de uma vida nova

Além da grande vitória sobre o Mönchengladbach, o torcedor do Köln possui outro motivo para comemorar: a possível estreia de Vincent Koziello, volante recém-contratado junto ao Nice, que foi eleito como o melhor jogador jovem da Ligue 1 em 2016 e que era uma das principais promessas do país, que tem totais condições de se tornar o “dono” do meio-campo da equipe.

(Foto: TF-Images/Getty Images)

O treinador Stefan Ruthebeck, porém, tem muitos problemas em relação ao ataque da equipe, apesar da presença de Koziello: Jhon Córdoba e Dominic Maroh retornaram aos treinos nessa semana, mas ainda não estão disponíveis para entrar em campo. Além deles, Leonardo Bittencourt, outra opção ao ataque, também está indisponível, por um problema na virilha.

Curiosidades

- A última vez que essas equipes se encontraram sendo, respectivamente, último e penúltimo colocados foi em 2011: apesar de abrir o placar, Hamburgo perdeu por 4 a 3;

- Köln venceu duas de suas últimas duas partidas na Bundesliga; a última vez que o clube empilhou uma sequência de três triunfos consecutivos fora em 2011, sob o comando de Volker Finke;

- Hamburgo e Köln possuem os piores recordes dos atuais clubes da primeira divisão: Hamburgo tem a média de 0,9 pontos por jogo, enquanto que o Köln possui 0,7;

- A diferença, caso aconteça uma vitória do Köln, entre as duas equipes pode ser encurtada para três pontos;

- Hamburgo só venceu duas das últimas 16 partidas na Bundesliga;

- Lewis Holtby, fora da partida, marcou seis gols sobre o Köln em sua carreira na Bundesliga, mais do que em qualquer outra equipe.