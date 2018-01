Thorgan Hazard brilha, Borussia Mönchengladbach supera Augsburg e entra no G-4

Visando a recuperação depois de um doloroso revés diante do Colônia, o Borussia Mönchengladbach entrou em campo neste sábado (20) pela 19ª rodada da Bundesliga, no Borussia-Park, diante do Augsburg, tradicional algoz da equipe. Dessa vez, no entanto, os Potros conseguiram sair com a vitória, por 2 a 0, com gols de Matthias Ginter e Thorgan Hazard.

O resultado colocou, de forma momentânea, o Gladbach na quarta colocação com 31 pontos conquistados em 19 rodadas, enquanto o Augsburg caiu para a oitava posição, com 27 pontos. Vale-se ressaltar que entre o vice-líder Bayer Leverkusen e o sétimo, Frankfurt, a distância é de apenas um ponto.

Na próxima rodada, em jogo de abertura da 20ª rodada, o Gladbach visita o Eintracht Frankfurt, na sexta-feira (26). Já o Augsburg, novamente fora de casa, encara o lanterna Colônia, no sábado (27), no RheinEnergieStadion.

Ginter dá vantagem aos Potros na etapa inicial

Diante de sua torcida, os Foals tinham a obrigação de propor o jogo e apresentar algo melhor em relação as atuações anteriores. Não muito próximo desse objetivo, mas de forma eficiente, o time da casa abriu o placar aos 10’ após cobrança de escanteio de Thorgan Hazard, que foi completada com precisão pelo zagueiro Matthias Ginter, levando o Gladbach a marca de 8º gol de um defensor – a melhor na liga.

Logo em seguida, Hazard, que vive grande fase, partiu em jogada individual contra a defesa adversária, driblou dois defensores e finalizou com força, exigindo excelente intervenção do arqueiro Hitz, que com a ponta dos dedos, evitou o segundo tento dos Potros. Dominando as ações ofensivas, os Foals pressionavam a saída de bola do Augsburg, obrigando a defesa adversária a cometer alguns erros – em um desses lances, Raffael partiria sozinho em direção ao gol e foi segurado por Opare. A árbitra Bibiana levava a mão ao bolso para expulsar o jogador, no entanto, mudou de ideia e aplicou somente o amarelo.

Bibiana voltaria a ser destaque na partida nos últimos momentos da etapa inicial, quando o Gladbach chegou com perigo e a bola claramente tocou no braço dos defensores do Augsburg, e a juíza não assinalou nada e sequer consultou o VAR para tomar a decisão, em um lance claro de penalidade.

Thorgan Hazard marca no fim e garante triunfo dos Foals

Em uma segunda etapa pragmática, o jogo apresentou pouquíssimas emoções, e a primeira chance surgiu aos 69’, novamente com Thorgan Hazard, que teve finalização bloqueada na pequena área após boa trama ofensiva com o lateral sueco Wendt. No rebote, a defesa afastou em tentativa de Cuisance.

Caminhando para os minutos finais, e uma natural aflição para a torcida – devido a vantagem mínima – o meia-atacante belga do Borussia voltou a aparecer com destaque, e em um contra-ataque letal, conduzido de maneira solo, Hazard conduziu, partiu para o centro e finalizou com precisão, no canto de Hitz, sem chances para o goleiro suíço, definindo o marcador no Borussia-Park, diante de um tradicional algoz da equipe. Com a boa atuação no confronto, Hazard chegou a marca de sete gols e sete assistências em 19 partidas da Bundesliga.