Colônia vence Hamburgo, alcança terceira vitória seguida e sonha com saída do rebaixamento

No duelo dos últimos colocados da Bundesliga, com as equipes em situação completamente desesperadora, Hamburgo e Colônia encerram o sábado (20) de futebol na Alemanha. Em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Alemão, disputado no Volksparkstadion, os Bodes mantiveram viva a esperança de uma reviravolta histórica e, consequentemente, a esperança de evitar o rebaixamento ao vencerem por 2 a 0 fora de casa, com gols marcados por Simon Terodde, centroavante contratado na atual janela de transferências e importante nos primeiros jogos após a pausa de inverno.

Com o resultado, o Köln repete algo ocorrido pela última vez em 2011 ao vencer em três rodadas consecutivas e já repetiu o desempenho de todo o primeiro turno. Naufragado na última posição, a equipe reage, soma 12 pontos e fica a quatro de distância do Werder Bremen, equipe na zona dos playoffs. Por outro lado, a situação dos Dinos é caótica. A equipe não vence desde o último mês de novembro, não consegue um resultado positivo há seis rodadas e continua no penúltimo lugar, com 15 pontos.

A próxima rodada será disputada no próximo fim de semana e as equipes entram em campo às 12h30 do sábado (28). O Hamburgo encara o RB Leipzig na Red Bull Arena, enquanto o Colônia irá medir forças diante do Augsburg no RheinEnergieStadion.

Gol de Terodde e milagre de Horn marcam primeira etapa

Apesar de jogar em casa, o Hamburgo não conseguiu implementar a pressão que era ouvida nas arquibancadas do Volksparkstadion. Muito pelo contrário, já que o HSV possuía dificuldades para roubar a bola do Colônia e criar ataques perigosos. A equipe visitante, por sua vez, tentava jogar da sua maneira, mantendo a cautela, evitando qualquer tipo de contra-ataque aos donos da casa. Dessa maneira, o panorama da partida era de equilíbrio, com o Hamburgo um pouco melhor, já que era mais participativo no campo de ataque.

Apesar disso, a inteligência de jogo do Köln foi recompensada aos 26 minutos, quando Jojic cobrou um escanteio com perfeição no primeiro pau, Osako deu uma leve desviada com sua cabeça e Terodde, mesmo sendo agarrado pelo Diekmeier, empurrou para o fundo das redes, abrindo o placar e marcando seu segundo gol com a camisa do Colônia. O atacante fora contratado junto ao Stuttgart no começo do mês e havia marcado o gol salvador contra o Borussia Mönchengladbach, na última rodada.

Após o gol, o Hamburgo sucumbiu ao jogo da equipe do treinador Stefan Ruthembeck, que passou a controlar a partida no seu ritmo, trocando passes e tendo uma maior porcentagem de posse de bola. Já que os comandados de Markus Gisdol sentiram o tento marcado por Terodde e não conseguiram implementar o seu jogo, o que resultou em uma grande superioridade por parte dos visitantes, que pouco eram ameaçados.

Apesar da pífia partida, o Hamburgo foi a equipe que teve a melhor chance após o gol de Terodde. Aos 40 minutos, Hunt fez bela jogada pelo lado direito, deixou alguns marcadores para trás e cruzou, a bola passou por Sörensen, que não conseguiu cortar, e sobrou limpa para Kostic, que, totalmente livre, teve sua finalização bloqueada por uma fantástica defesa de Timo Horn, um dos principais nomes do primeiro tempo.

Fatal, Terodde amplia vantagem e sacramenta vitória dos Bodes

Estando em desvantagem no placar, o Hamburgo começou atacando no início da segunda etapa, principalmente por meio de jogadas pelos lados do campo, buscando cruzamentos para o meio da área. A melhor chance dos primeiros minutos, porém, foi do Colônia, quando Mavraj tentou afastar a bola, mas acabou batendo errado nela, que sobrou nos pés de Terodde, de frente para o gol, para chutar longe da meta de Pollersback.

Com o passar do tempo, o desespero tomou conta da equipe de Markus Gisdol, que passou a atacar com mais jogadores no campo ofensivo. Consequentemente, o espaço para o contra-ataque do Colônia se tornou muito maior, mas os Bodes não conseguiam aproveitar as lacunas defensivas deixadas pelo HSV, errando muitos passes e com uma pífia movimentação por parte dos jogadores, já que a atuação no segundo tempo era aquém do desejado.

Aos 20 minutos, Gisdol promoveu a entrada do atacante Bobby Wood no lugar de Janjicic, um volante. Dessa maneira, os espaços para contra-ataque do Colônia, que já eram grandes, ficaram ainda maiores. Para piorar, o zagueiro Papadopoulos errou um passe no meio-campo, o que resultou em uma rápida transição: Clemens lançou para Jojic, que devolveu de primeira para o meio, de onde surgiu Simon Terodde, que, com um simples toque, ampliou a vantagem dos visitantes no placar.

Com a vantagem ampliada e a vitória praticamente garantida, os visitantes mantiveram tranquilidade e não foram incomodados. Abalados psicologicamente e por mais um revés dentro de casa, o Hamburgo não conseguiu atacar e aceitou o duro golpe da derrota.