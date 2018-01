Bayer Leverkusen goleia Hoffenheim fora de casa e salta para vice-liderança da Bundesliga

O confronto entre Hoffenheim x Bayer Leverkusen era aguardado com muita expectativa por causa do bom desempenho das equipes no Campeonato Alemão, mas os visitantes surpreenderam com uma atuação excelente na tarde deste sábado (20). Em jogo disputado na Rhein-Neckar-Arena, os Leões golearam por 4 a 1. Bailey, Baumgartlinger e Alario (duas vezes) marcaram os gols dos rubro-negros, enquanto os Hoffs diminuíram com Szalai. O duelo foi válido pela 19ª rodada da Bundesliga.

Com o resultado, o Bayer saltou para a vice-liderança da competição nacional, com 31 pontos, e deixou ainda mais acirrada a briga por vagas em competições europeias. Por sua vez, os Hoffs seguem em queda livre e estão no nono lugar, com 27 pontos somados. A próxima rodada será disputada no próximo fim de semana. O Hoffenheim encara o Bayern de Munique na Allianz Arena às 12h30 do sábado (27), enquanto o Bayer Leverkusen irá medir forças contra o Mainz 05 às 12h30 do domingo (28), na BayArena.

As boas atuações longe dos domínios do Bayer Leverkusen foram evidenciadas mais uma vez na tarde deste sábado. Mesmo diante de um forte adversário, a equipe visitante assustou primeiro. Julian Brandt avançou na área e chutou, mas foi travado pela defesa. A resposta dos donos da casa veio em seguida, quando Geiger arriscou no bico da área e acertou o travessão. Nos minutos finais do primeiro tempo, o Leverkusen conseguiu abrir o placar. Aos 43 minutos, Leon Bailey alcançou a bola dentro da área e completou de calcanhar para marcar um belo gol.

No segundo tempo, o Hoffenheim começou na pressão e acertou a trave mais uma vez, em um chute de Rupp. Porém, o Leverkusen foi melhor e mais preciso nas finalizações e foi fatal na etapa complementar. Aos seis minutos, Baumgartlinger foi acionado e encheu o pé para acertar o canto esquerdo de Baumann. Os mandantes buscavam a reação, mas encontravam dificuldades em passar pelo bloqueio do oponente. Tanto que a vantagem foi mais ampliada aos 25. Lucas Alario recebeu passe e chutou forte no canto direito.

Os Hoffs diminuíram nos minutos finais. Aos 41 minutos, Szalai recebeu dentro da área, avançou e encobriu Leno para descontar com um belo gol. Mas a vitória dos Leões foi convertida em goleada nos acréscimos. Aos 48, Lucas Alario deu números finais ao jogo ao ficar frente a frente com Baumann e vencer o arqueiro.