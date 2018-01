Eintracht Frankfurt supera Wolfsburg e acirra briga por vaga em torneios europeus

A virada de ano e a pausa de inverno fez bem ao Eintracht Frankfurt. A equipe enfrentou o Wolfsburg na tarde deste sábado (20), na Volkswagen Arena, e venceu bem por 3 a 1. Haller, Chandler e Jovic marcaram os gols dos visitantes, enquanto Arnold diminuiu para os donos da casa. O jogo foi válido pela 19ª rodada da Bundesliga 2017-18.

Com o resultado, as Águias somam 30 pontos e ocupam a sétima posição, um ponto atrás do vice-líder Bayer Leverkusen, e entra completamente na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Por outro lado, a briga dos Lobos é na parte inferior da tabela de classificação. O clube soma 20 pontos e está na 13ª colocação.

A próxima rodada será disputada no próximo fim de semana. O Eintracht Frankfurt abre a jornada ao encarar o Borussia Mönchengladbach na Commerzbank Arena às 17h30 da sexta-feira (19), enquanto o Wolfsburg encerra os jogos diante do Hannover 96 na HDI-Arena, às 15 horas do domingo (28).

O Eintracht Frankfurt aproveitou o melhor momento que o adversário para ter um melhor desempenho no jogo e não levou em consideração o mando de campo do oponente. Aos 18 minutos, Marius Wolf acionou Sebastien Haller. Dentro da área, o centroavante mandou com curva no ângulo direito de Casteels e abriu o placar para os visitantes. Melhor em campo, os visitantes quase ampliaram o jogo aos 21, mas o chute de Rebic passou perto do travessão. Porém, a vantagem foi aumentada no lance seguinte. Em nova assistência de Wolf, Timothy Chandler emendou à queima-roupa e assinalou o segundo tento do Eintracht Frankfurt.

Se o placar já deixava o Wolfsburg em situação complicada, a expulsão de Dimata após receber o segundo cartão amarelo complicou as coisas para os Lobos, justamente no momento em que os anfitriões conseguiram diminuir o marcador e esboçar uma reação. Aos 21 minutos, Arnold cobrou falta com perfeição na entrada da área e balançou as redes. Com um a menos, a inferioridade numérica pesou bastante. Haller foi acionado, cabeceou e Jovic completou para dar números finais ao jogo, aos 40 da etapa final.