Mainz mantém tabu, derrota Stuttgart e se afasta da zona de rebaixamento

Debaixo de uma forte chuva, o Stuttgart visitou nesse sábado (20), o Mainz 05 pela 19ª rodada da Bundesliga em busca da quebra de um tabu: desde 2005, a equipe não vencia o Mainz jogando na casa do adversário. Essa escrita se manteve, muito por conta da ótima atuação do atacante japonês Yoshinori Mutō, autor de dois gols para o time da cas que venceu pelo placar de 3 a 2. Com a vitória, o Mainz chegou aos 20 pontos e se manteve na 15ª colocação, mesma pontuação do Stuttgart, que tem uma vitória a mais e que é o 14º colocado, estando quatro pontos a frente do Werder Bremen, equipe que disputaria o playoff de rebaixamento diante do terceiro colocado da 2.Bundesliga.

Apesar do domínio do time da casa durante todo o jogo, foram os suábios que abriram o placar com o zagueiro Holger Badstuber, que havia marcado também na partida do primeiro turno diante do Mainz. Com mais posse de bola, o Mainz buscava o gol de empate mas pecava nos passes errados e nas jogadas mal executadas, o que mudou só nos acréscimos do primeiro tempo, após receber passe de Diallo, Mutō empatou o jogo, levando o empate para o segundo tempo de jogo.

Mais bem postado em campo, o time do Mainz voltou mais organizado e ampliaria logo aos sete minutos novamente com o atacante japonês, que chegou ao seu quarto gol na Bundesliga e o sexto em 17 jogos na temporada. Com a vantagem, o time da casa pode ter mais tranquilidade e ver o Stuttgart correr atrás do resultado, ampliando a partida com Holtmann aos 27 minutos do segundo tempo. O Stuttgart ainda marcaria nos acréscimos com Daniel Ginczek, mas era tarde demais para buscar o empate.

As duas equipes retornam a campo pela Bundesliga no próximo final de semana. O Mainz visitará o Bayer Leverkusen no próximo domingo (28), enquanto o Stuttgart joga em casa no sábado (27) diante do Schalke 04.