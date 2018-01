Müller destaca elenco do Bayern de Munique: “Equipe está lá quando precisa"

Google Plus

Uma partida de reviravoltas e cheia de história. Foi assim que o Bayern de Munique venceu o Werder Bremen por 4 a 2, na Allianz Arena, neste domingo (21). Assim que o juiz apitou pela última vez, três jogadores tiveram razões pessoais para comemorar: Müller que marcou seu centésimo gol, Lewandowski tornou-se o maior goleador estrangeiro e Javi Martinez fez sua 100ª aparição no Campeonato Alemão.

O Gigante da Baviera gosta de bater marcas em sua história. Durante os últimos 15 confrontos contra o Bremen, não perdeu nenhum jogo. Além disso, também desconhece a derrota enquanto Thomas Müller balançou as redes – ao todo foram 74 vitórias e quatro empates.

O Bayern lidera a Bundesliga com 16 pontos de vantagem em relação ao Bayer Leverkusen e RB Leipzig, ambos com 31 pontos. Entretanto, Müller destacou que o time precisa estar mais focada.

"Bremen fez um bom trabalho, não fomos espertos no início. Foi uma semana bastante longa para nós, jogamos na última sexta-feira e agora no domingo. Mas a equipe está lá quando precisa. No entanto, temos algumas coisas para trabalhar, como fazemos depois de cada partida. Certamente, não estamos onde queremos estar”, ponderou.

O técnico Jupp Heynckes não ficou inteiramente satisfeito após a primeira vitória em casa do ano e elogiou o Werder Bremen: "Encontramos uma equipe que se transformou em uma exibição muito boa, atacou corajosamente a maior parte e nos causou problemas. Nós não estávamos tão determinados hoje, ficamos muito lentos em nossas transições de defesa para ataque. Mas conquistar feitos como este nos marca. Bremen fez uma boa performance, eles não jogaram como um time do fundo da mesa na batalha", frisou.