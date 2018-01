Paixão sem distância: conheça 'Buschmann', o Bayern de Munique em pessoa

Google Plus

Conheça 'Buschmann', o Bayern de Munique em pessoa (Foto: Divulgação/DeFodi)

O amor pelo futebol é algo inexplicável, e, quando é verdadeiro, não há dinheiro, não há fronteiras, não há algo que possa separar o torcedor e o seu clube. Às vezes algumas loucuras são feitas para acompanhar o time de perto. Não tem preço apoiar e amar o seu clube do coração.

Não sendo diferente do resto do mundo, na Alemanha, o torcedor alemão é totalmente fiel ao seu clube, fazendo várias loucuras pelo seu time. Um dos maiores 'loucos' está na Alemanha: Michael Zeman, mais conhecido como Buschmann.

(Foto:Divulgação/www.bayern-buschmann.de)

Alemão, 52 anos, conhecido na Allianz Arena por Buschmann. Michael carrega em sua jaqueta 100 escudos, 80 nas calças, cerca de 40 cachecóis, um cachecol de 3,50 metros que dá a volta em seu pescoço, sapatos do Bayern, e um chapéu vermelho e branco - cores do Bayern de Munique. Este é um resumo básico de um dos maiores torcedores do Bayern.

Por sinal, Buschmann mora bem longe de Munique, cerca de 565 km de distância, mas como já mencionado, para o amor não há fronteiras. O torcedor acompanha o Gigante da Baviera em todos os jogos possíveis, seja por Bundesliga, Copa da Alemanha ou UEFA Champions League. Se são 25 horas de ida para Madri, 22 horas para Villareal, 22 horas para Cluj, 20 horas para Nápoles, 15 horas para Manchster ou 9 horas para Milão, Buschmann está com o Bayern sempre no estádio.

Buschmann em Glasglow (Foto: Divulgação/www.bayern-buschmann.de/)

Em uma brincadeira promovida pelo site da Bundesliga, liga de futebol alemã, empresários tentaram "comprar" Buschmann para o Borussia Dortmund. A pegadinha viralizou pelo mundo, onde foi oferecido o rosto de Michael no ônibus do BVB, uma camisa personalizada como o décimo segundo jogador, e claro, uma mala cheio de dinheiro. Confira o teste de fidelidade.

Michael ''Buschmann' Zeman tem o seu próprio site (www.bayern-buschmann.de). Na galeria de fotos tem todas as imagens dos jogos em que Buschmann acompanhou o Bayern de Munique (galeria de fotos). E você, seria capaz de fazer essas loucuras pelo o seu time do coração?