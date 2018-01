Naldo se iguala a Zé Roberto e se torna brasileiro com mais aparições na Bundesliga

Foto: Robert Michael/AFP

O empate do Schalke 04 por 1 a 1 contra o Hannover no último domingo (21), pode ter sido um resultado ruim para a equipe de Domenico Tedesco, que perdeu a chance de reassumir a vice-liderança da Bundesliga. Mas, para o zagueiro Naldo, experiente capitão dos Azuis Reais, a partida representou um recorde: ele igualou o número de Zé Roberto, que anunciou sua aposentadoria no ano passado, como o brasileiro com mais aparições na primeira divisão do Campeonato Alemão.

São 366 aparições para o zagueiro que está na Alemanha desde 2005, passando por Werder Bremen, Wolfsburg e o próprio Schalke 04 – deixando sua marca e conseguindo pôr suas atuações em prática em todos eles e, por isso, sendo um dos jogadores mais aclamados pelas respectivas torcidas. Na atual Bundesliga, Naldo é um dos defensores que mais impressiona, fazendo uma das melhores temporadas de sua carreira.

“Naldo é um verdadeiro líder. Ele vive os valores desse clube (Schalke 04) e impressiona com suas atuações dentro do campo. No vestiário, ele é muito respeitado pelos outros atletas por conta de suas atitudes construtivas e positivas”, afirma Christian Heidel, diretor esportivo dos Azuis Reais, que renovaram recentemente o contrato do zagueiro, que ficará na Veltins-Arena até 2019.

“Eu espero conseguir jogar no Schalke até depois de 2019, mas, qualquer que seja o caso, eu não penso em aposentadoria por ora. Pessoalmente, eu me sinto muito bem, me sinto grato por poder contribuir para o nosso recente sucesso”, afirmou o jogador, que é, por incrível que pareça, o vice-artilheiro do clube na atual Bundesliga – o que prova todo o seu poder aéreo, tanto defensivo quanto ofensivo.

Um fato engraçado ocorreu após o lendário Revierderby dessa temporada, quando, após estar perdendo por 4 a 0, o Schalke conseguiu empatar a partida em 4 a 4 contra o Borussia Dortmund, seu maior rival, com direito a Naldo marcando, de cabeça, o último gol dos Azuis Reais, já nos acréscimos. Depois do apito final, o goleiro Ralf Fährmann disse que não seria uma surpresa se, daqui a nove meses, muitos bebês com o nome Naldo nascessem na região. “Eu ri demais após ouvir isso. Mas, por que não? Eu ficaria muito feliz se muitos Naldos fossem nomeados por conta de mim”, brincou.