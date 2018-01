Liberado por equipe médica do Dortmund, Marco Reus fica próximo de voltar aos gramados

(Foto: TF-Images/TF-Images via Getty Images)

Nesta terça-feira (23), o departamento médico do Borussia Dortmund liberou o atleta Marco Reus a voltar imediatamente ao treinos coletivos da equipe. Reus está fora dos gramados desde maio de 2017, quando fez sua última partida diante do Eintracht Frankfurt, na decisão da DFB Pokal, o meia foi substituído no intervalo da partida, após sentir muitas dores no joelho direito, dias depois, recebeu os exames e descobriu a gravidade da lesão, ruptura do ligamento cruzado, Reus passou por cirurgia e consequentemente por longo período de recuperação, o que de fato afastou o jogador todos esses meses das partidas do clube aurinegro.

Embora Reus tenha intensificado os treinos no início de janeiro, o jogador não participou de muitas atividades junto ao elenco, lances de contanto, por exemplo, estavam longes de serem cogitados pelo departamento médico do Dortmund, daqui em diante, as coisas mudarão, e Marco poderá participar de todos os treinos necessários para voltar a atuar em breve pelo Borussia Dortmund.

(Foto: TF-Images/TF-Images via Getty Images)

Peter Stöger, técnico do Borussia Dortmund, deixou clara a sua opinião sobre o "OK" do departamento médico.

"Claro, esta é uma mensagem positiva. As análises mostram que tudo correu bem. Agora, vamos vê-lo em treinamento coletivo, para que ele também nos diga como se sente, se realmente se sente apto para voltar a jogar em breve", Disse, Peter Stöger.

Agora, fica a expectativa para o retorno do número 11 do BVB aos campos, uma coisa já é certa, será em fevereiro, duas datas estão sendo especuladas para o retorno de Marco, dia 2 de fevereiro diante do Colônia no RheinEnergieStadion e dia 10 de fevereiro, frente ao Hamburgo no Signal Iduna Park, ambas as partidas válidas pela Bundesliga.