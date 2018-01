Diretor Max Eberl expressa confiança em jovens do Gladbach: “Essa é nossa ideologia”

Foto: Divulgação/Bundesliga

Mundialmente conhecido por depositar suas fichas em jovens jogadores, o Borussia Mönchengladbach, que conquistou inúmeros títulos em sua história dessa forma, volta a apresentar e usufruir da mesma fórmula que outrora foi frutífera para o clube: a aposta em jovens jogadores.

No triunfo diante do Augsburg por 2 a 0, pela 19ª rodada da Bundesliga, por exemplo, apenas quatro jogadores “experientes” estavam presentes na equipe titular dos Potros: Wendt, Stindl, Raffael e Patrick Herrmann. Os outros seis jogadores de linha, nenhum detinha mais que 24 anos de idade. Perguntando se isso poderia ser uma desvantagem, o diretor esportivo foi bem enfático.

“Essa é nossa ideológica e confiamos nos jovens jogadores. Esse é o jeito que o Borussia funciona! Inclusive, temos dois jogadores de 24 anos no coração da defesa, com Jannik Vestergaard e Matthias Ginter, e um jogador de 21 anos na lateral direita – Nico Elvedi. E temos Denis Zakaria, que tem 21 anos e um de 18 anos, Cuisance, no cento do campo. Eles atuaram muito bem contra o Augsburg, mas é claro que vão cometer erros no futuro, no entanto, continuaremos mantendo fé neles. Eles vão continuar crescendo, melhorando e trazendo alegria e sucesso para esse clube”, salientou Max Eberl, diretor esportivo dos Potros.

Com um relativo sucesso esportivo ao longo das últimas temporadas, quase que sempre presente em competições europeias e com seguidos bons trabalhos, Eberl destacou a presença dos jovens na construção de uma ideia de jogo: “Queremos um time cheio de jovens jogadores famintos por sucesso e nos últimos anos formamos e construímos um time que joga futebol e não estamos dispostos a quebrar isso agora. Estou confiante de que seguiremos nesse caminho e penso que os torcedores estão conosco nessa, uma vez que esse é o motivo pelo qual todos eles escolheram torcer por esse clube, em algum ponto, afinal”, sintetizou.