Borussia Mönchengladbach anuncia extensão contratual do defensor Nico Elvedi

Borussia Mönchengladbach prorroga contrato de Nico Elvedi até 2021 (Foto: Divulgação/Borussia Mönchengladbach)

Depois de expressar toda sua confiança nos jovens jogadores, como faz costumeiramente, o Borussia Mönchengladbach anunciou a extensão de contrato do jovem suíço Nico Elvedi até Junho de 2021. O antigo vínculo se encerraria ao término da temporada 2018/2019.

Contratado no início da temporada 15/16 junto ao FC Zürich por €4 mi, o defensor polivalente, que passou por um período de adaptação na equipe sub-23 dos Potros rapidamente alcançou a equipe profissional, lançado pelo treinador André Schubert. O defensor teve sua participação mais marcante em uma aparição surpresa na escalação dos Foals diante do Bayern de Munique, quando o Borussia triunfou por 3 a 1, em uma batalha tática de Schubert contra Pep Guardiola. Na ocasião, o ex-comandante dos Potros lançou sua equipe no 5-3-2, e apresentou uma das melhores exibições contra a equipe do vitorioso técnico espanhol, com Nico Elvedi como elemento surpresa – na linha defensiva.

Desde então, Elvedi – capaz de jogar tanto no centro da defesa quanto na lateral – ganhou espaço na equipe, garantindo-se quase sempre como titular, deixando jogadores como Julian Korb (que já deixou o clube) e Tony Jantschke (figura importante do clube) no banco de reservas. Valorizado, o suíço, frequentemente convocado por sua seleção, alcançou uma enorme valorização no mercado, de acordo com o portal Transfermarkt. Avaliado em €4 mi quando contratado, o suíço, em sua última avaliação, aparece cotado em €12 mi, algo que fez com que os Potros se antecipassem ao mercado, garantindo a extensão de contrato ao defensor.

“Estamos extremamente satisfeitos em poder continuar com Nico. Ele se tornou um dos jogadores mais importantes do clube, mesmo com apenas 21 anos de idade. Ele perdeu somente uma partida na temporada, e isso porque estava suspenso”, analisou o diretor esportivo Max Eberl.

Na atual temporada, Elvedi participou de 21 partidas, anotando um tento e contribuindo com duas assistências. Caracterizado por ser um jogador mais defensivo, o suíço, no início da temporada, revelou que vem tentando se aprimorar e evoluir no aspecto ofensivo. Até o momento, foram 80 jogos com a camisa do Borussia, com um gol e quatro assistências.