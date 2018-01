Treinador do Kaiserslautern, Jeff Strasser sofre ataque cardíaco e partida na 2.Bundesliga é adiada

Foto: Andreas Schlichter/Getty Images

Darmstadt e Kaiserslautern faziam, nessa quarta-feira (24), uma das partidas de fechamento da 19ª rodada da 2.Bundesliga, a segunda divisão do Campeonato Alemão. No Merck-Stadion am Bollenfalltor, o jogo rolava normalmente, com as duas equipes, que brigam contra o rebaixamento, empatando em 0 a 0. Até que, após o apito do intervalo, Jeff Strasser, treinador do Kaiseslautern, sofreu uma parada cardíaca.

O desespero, obviamente, tomou conta dos jogadores, pessoas das respectivas comissões técnicas, árbitros e torcedores, que ficaram preocupados com a forma de que esse fato aconteceu. O comandante luxemburguês de 43 anos foi levado a um hospital imediatamente, com a entrada de um ambulância dentro do gramado.

Com isso, a partida entre as duas equipes foi adiada e a Federação Alemã ainda não se prontificou enquanto a continuação da mesma, que foi parada no intervalo. Em sua conta no Twitter, o Kaiserslautern postou “Queridos fãs, como vocês já ficaram sabendo, a partida contra o Darmstadt fora de casa está cancelada. A razão disso é um incidente médico, envolvendo nosso treinador Jeff Strasser, que está a caminho de um hospital para cuidar da situação.”