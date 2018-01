Lateral do RB Leipzig, Halstenberg rompe ligamentos do joelho e está fora da Copa

Foto: TF-Images/Getty Images

O RB Leipzig vai sentir a grande baixa confirmada nesta quarta-feira (24) durante o restante da temporada e o fato pode se espalhar para a Seleção da Alemanha. O lateral-esquerdo Marcel Halstenberg teve ruptura dos ligamentos no joelho diagnosticada e não joga mais no primeiro semestre de 2018. O fato foi confirmado pela própria equipe, em um breve comunicado em seu site oficial. Com isso, o jogador também não tem condições de atuar na Copa do Mundo, cuja presença foi cotada após sua primeira convocação no último mês de novembro e pela concorrência mais aberta no setor.

A ruptura aconteceu durante os treinamentos da equipe realizados na última terça-feira (23). Depois dos exames realizados, foi constatado o rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho do lateral-esquerdo de 26 anos. A equipe médica dos Saxões não deu prazo para retorno, apenas afirmou que o jogador vai ficar fora por longos meses. Marcel Halstenberg chegou ao RB Leipzig em 2015, oriundo do Sankt Pauli. Na atual temporada, participou de 23 jogos pela Bundesliga, pela Copa da Alemanha e pela Uefa Champions League. Foram dois gols e três assistências.

Halstenberg foi testado pela primeira vez na Seleção da Alemanha no último mês de novembro, no empate sem gols diante da Inglaterra. A única convocação abriu portas para a possível presença do jogador no Mundial, mas o grave problema clínico o afastou de tal condição. Com isso, Jonas Hector (Colônia) e Marvin Plattenhardt (Hertha Berlin) despontam como principais atletas da posição para estarem na Copa do Mundo.

Sem a possibilidade de contar com o lateral-esquerdo, o RB Leipzig entra em campo às 12h30 do sábado (27), quando enfrenta o Hamburgo na Red Bull Arena, pela 20ª rodada da Bundesliga. Os Touros Vermelhos ocupam a quarta colocação, com 31 pontos.