Com passagens por Itália e Inglaterra, zagueiro português Brandão é apresentado no Estoril

Foto: Divulgação/Estoril Praia

Lutando para se afastar da zona de rebaixamento, o Estoril aproveitou o último dia da janela de transferências para confirmar a chegada do zagueiro Gonçalo Brandão, de 30 anos. O jogador tem passagens pelo futebol inglês e italiano, tendo como principal objetivo arrumar a defesa dos Canarinhos e livrar o clube do risco de cair.

Mesmo sendo titular, Gonçalo Brandão rescindiu seu contrato com o Belenenses e assinou sem custos com o Estoril, sendo o quinto reforço da equipe. Em sua chegada, o zagueiro afirmou ter sido atraído pelo projeto da equipe: "Abracei um novo projeto sério, com pessoas sérias. O Estoril mostrou muita vontade em contar comigo e isso deu-me muita confiança para fazer parte da família estorilista", disse.

Experiente, o zagueiro tem passagens por clubes da Romênia, Itália e Inglaterra, e confirmou que usará sua experiência para ajudar o Estoril: "Sou um jogador experiente, já estive em situações como a que o Estoril está agora e sei que será um caminho complicado. No entanto, a equipa tem muita qualidade e eu serei mais um para ajudar a dar a volta por cima. Ainda agora começou o segundo turno e todos juntos, com muito trabalho, poderemos alcançar os pontos de que precisamos o mais rápido possível", frisou.

Além de Gonçalo Brandão, o Estoril confirmou anteriormente as chegadas de André Claro, Allano, Carlinhos e Nuno Lopes. Os Canarinhos ocupam a 16ª colocação, com 15 pontos. Apenas dois pontos separam o clube da zona de rebaixamento, que é ocupado pelo Nacional da Madeira e Tondela. O Estoril é um dos clubes mais brasileiros do campeonato português, tendo 15 no seu elenco. Sem saber o que é vencer por dois jogos, a equipe mais brasileira de Portugal voltará a campo nesta próxima segunda-feira (6), quando enfrentará o Braga, fora de casa.

O zagueiro português de 30 anos foi revelado pelo Belenenses, tendo passagens por Charlton, Siena, Parma e Cluj. Em 2009, Brandão foi convocado para a seleção portuguesa e jogou duas partidas.