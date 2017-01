Com rescisão milionária na Sampdoria, Benfica confirma lateral-direito Pedro Pereira

Foto: Divulgação/Benfica

Uma das grandes revelações do futebol português, o lateral-direito de 19 anos Pedro Pereira foi anunciado oficialmente nesta terça-feira (31) como o novo reforço do Benfica para o restante da temporada. O atleta assinou um contrato de cinco anos com o Glorioso, tendo uma multa de rescisão de 60 milhões de euros. Em 2015, Pedro estava inserido na lista dos 50 melhores jogadores do mundo nascidos em 1998, realizado pelo jornal The Guardian.

Em sua chegada, o jovem jogador falou para a Benfica TV sobre como está feliz em poder voltar ao clube português: "Não tenho palavras para descrever este momento, foi um dos melhores sentimentos que tive na minha vida. Eu estou muito feliz por voltar ao Benfica. Foi bom retornar a ver os meus colegas, fizeram-me sentir em casa novamente, quero continuar a melhorar, ajudar a equipa e aprender o máximo possível", afirmou Pedro Pereira.

Segundo a imprensa portuguesa, o acordo foi fechado no último domingo (29), mas por precisar realizar diversos exames médicos, o vínculo teve que ser oficializado nas últimas horas desta terça-feira. Nos próximos dias, o novo reforço do Glorioso voltará à Itália para resolver alguns assuntos burocráticos antes de retornar em definitivo a Lisboa.

O português chegou na Sampdoria em 2015 vindo do próprio Benfica, por apenas 190 mil euros. No futebol italiano, atuou em 19 partidas e não marcou nenhum gol. Estreou na Serie A aos 17 anos, na vitória por 2 a 0 diante do Bologna. Devido a concorrência pesada nos Blucerchiati, Pedro não teve o espaço necessário na Itália e acabou ficando na reserva.

O jogador ainda não teve oportunidades pela equipe principal da seleção portuguesa, mas já tem passagens pelas seleções sub-15, 16, 17 e 18.

Pedro Pereira está pronto para atuar no líder do Campeonato Português, com 45 pontos, um a mais em relação ao Porto. Após o tropeço diante do Vitória de Setúbal, o próximo jogo do Glorioso será contra o Nacional da Madeira, em casa.