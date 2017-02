Presidente do Sporting, Bruno de Carvalho critica arbitragem e diz que clube é o mais prejudicado

Foto: Getty Images

Em entrevista cedida para a Rádio Renascença nesta quarta-feira (1), o presidente do Sporting Lisboa, Bruno de Carvalho, voltou a confirmar que seu clube é o mais prejudicado pela arbitragem nesta temporada. Bruno a*inda reclamou que nenhuma medida está sendo realizada, já que o Benfica, líder do Campeonato Português, também está reclamando dos árbitros.

Bruno de Carvalho iniciou a entrevista reclamando que nenhuma ação está em pauta para melhorar a arbitragem, e que diferentemente do Benfica, o Sporting corre atrás de uma solução para solucionar os problemas: "Não noto mudança no discurso. O discurso do Benfica desde o início da temporada visou bastante a arbitragem, ao contrário do que o Sporting fez e que se tem pautado por uma intervenção com propostas e apontando soluções. Não houve nenhuma inflexão", disse o presidente.

Na sequência, o presidente do Sporting disparou que seu clube é o mais prejudicado: "Se noto que o Sporting tem sido menos prejudicado? Noto a mesma coisa que toda a gente: o Sporting continua a ser o clube mais prejudicado. Os árbitros continuam a fazer o seu caminho, o Benfica continua a dizer o mesmo que sempre disse. Está tudo igual, infelizmente. Só espero que os árbitros vão acolhendo cada vez mais as nossas propostas. Factualmente é uma realidade: continuamos a ser os mais prejudicados. Mas é preciso olhar para a frente e não estarmos neste raciocínio, não nos fecharmos nos factores externos", avaliou.

Além das reclamações sobre estar sendo prejudicado pela arbitragem e no campeonato português estar realizando uma campanha abaixo do esperado, o Sporting Lisboa está em vésperas de eleições, que serão realizadas no dia 4 de março. O atual presidente, Bruno de Carvalho, está concorrendo para ser reeleito, e enfrentará Pedro Madeira Rodrigues.

Na terceira colocação com 38 pontos no Campeonato Português, o Sporting está a seis pontos do líder Benfica. Na próxima rodada, neste sábado (4), irá enfrentar o Porto fora de casa, válido pela 20ª rodada.