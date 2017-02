Novo reforço do Benfica, brasileiro Filipe Augusto promete dedicação e empenho

Foto: Divulgação/Benfica

Nesta quarta-feira (1), o novo reforço do Benfica, Filipe Augusto, falou pela primeira vez com a imprensa como jogador dos Encarnados. O brasileiro de 23 anos prometeu muita dedicação e empenho aos torcedores do clube, tendo a chance de demonstrar isso já na próxima rodada diante do Nacional da Madeira, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Português.

"Os meus companheiros e o treinador receberam-me muito bem. Já conhecia alguns, como o Rafa ou o Ederson, e outros já joguei contra eles. Vamos ter tempo para conversar", disse o volante Filipe Augusto para a Benfica TV.

"O Benfica tem as melhores condições, em um nível mundial, por isso que meu objetivo é aproveitar cada dia para evoluir. Aos torcedores, podem esperar dedicação, profissionalismo e empenho para ajudar o Benfica a conquistar os seus objetivos", revelou o jogador.

Após uma ótima primeira passagem pelo Rio Ave, o jovem atleta foi emprestado ao Braga, mas uma lesão no joelho atrapalhou a boa fase de Filipe Augusto. Recuperado, voltou ao clube da cidade de Vila do Conde e novamente conseguiu se destacar. No Rio Grande, atuou em 38 partidas, não chegando a marcar gols, mas foi o suficiente para chamar atenção do Benfica.

Os Encarnados lideram o Campeonato Português com 45 pontos, um a mais em relação ao vice-líder Porto. Na última rodada, a equipe benfiquista tropeçou fora de casa diante do Vitória de Setúbal, perdendo por 1 a 0 e deixando os Dragões se aproximarem da ponta. O Benfica volta a campo neste próximo domingo (5), quando irá enfrentar o Nacional da Madeira, 17º colocado.

Revelado pelo Bahia, Filipe Augusto deixou o futebol brasileiro muito cedo. Em 2012 chegou ao futebol português para atuar no Rio Ave, sendo emprestado ao Valência em 2015 e ao Braga em 2015. Ano passado retornou ao Rio Ave e desta vez deixou o clube em definitivo para jogar no Benfica.