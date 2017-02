Ex-Porto, meia Lucho González crê na vitória dos Dragões no clássico contra Sporting

Foto: Getty Images

Um dos grande jogadores da história do Porto, o meio-campista Lucho González, falou com a imprensa nesta quinta-feira (2) sobre o clássico entre sua ex-equipe e o Sporting Lisboa. Para o argentino que defende atualmente o Atlético Paranaense, os atletas do Porto precisarão chegar muito forte contra os Leões para vencer e jogar toda a pressão em cima do Benfica, que é o líder do Campeonato Português.

"O clássico vai ser um grande jogo, Porto e Sporting têm estilos diferentes, Jorge Jesus conhece o futebol português como poucos, mas também está pressionado para ganhar. Mas acredito que o Porto tentará marcar cedo para depois controlar o jogo", disse o argentino.

Lucho González aposta que a vitória no clássico será providencial para o Porto continuar brigando pelo título, isso afetará psicologicamente o líder Benfica: "Os aspectos psicológicos influenciam o curso de um jogo e é diferente para o Benfica jogar à frente ou atrás, ainda que momentaneamente. O Benfica tinha uma vantagem maior, que hoje é só de um ponto. E sabe que o Porto vai jogar muitas vezes antes. Isso pressiona. Acreditem", avaliou Lucho.

O meio-campista argentino de 36 anos teve duas passagens pelo Porto em sua carreira. A primeira foi de 2005 até 2009, quando atuou 155 partidas e marcou 44 gols. Sua volta aos Dragões aconteceu em 2012 e permaneceu até 2014. Fez 86 partidas e marcou 17 gols na segunda passagem. Com a camisa portista, conquistou seis campeonatos portugueses e duas Taças de Portugal. Lucho González ainda tem passagens por Huracán, River Plate, Olympique de Marseille, Al-Rayyan e Atlético Paranaense.

Porto e Sporting irão se enfrentar no Estádio do Dragão, neste próximo sábado (4), às 18h30 (Horário de Brasília). Caso a equipe portista vença, assume a liderança do Campeonato Português até o Benfica definir seu resultado contra o Nacional da Madeira, no domingo (5).