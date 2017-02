Borussia Dortmund pressiona, mas Mitroglu decide e Benfica abre vantagem na Champions

Benfica e Borussia Dortmund se enfrentaram nesta terça-feira (14), no Estádio da Luz, em Portugal, pela jogo de ida das oitavas de final da Uefa Champions League. O time português, líder do campeonato nacional, chegava confiante para o confronto, enquanto os aurinegros, com péssimo desempenho na Bundesliga, tinha uma verdadeira prova de fogo a sua frente.

Nicola Rizzoli (ITA) foi o árbitro responsável por comandar a partida entre Benfica e Dortmund, que terminou com vitória dos encarnados por 1 a 0, com gol de Kostas Mitroglu.

O Borussia agora terá a missão de reverter o prejuízo na partida de volta, que será disputada no Signal Iduna Park, que será disputada em 8 de março.

Dortmund domina etapa inicial, mas não sai do zero

Pressionado, o Borussia Dortmund começou o jogo dominando as ações ofensivas da partida e incomodou os encarnados desde o primeiro minuto, com a chance inicial nos pés de Dembélé, que teve grandes chances de marcar, mas foi bloqueado pela zaga. Alguns minutos depois os aurinegros chegaram novamente, dessa vez com Aubameyang, que frente a frente com Ederson, desperdiçou uma oportunidade inacreditável de abrir o placar no estádio da Luz.

Apesar da fase ruim recente, os visitantes continuaram dominando a posse de bola e as chances de gol, mas sem efetividade. Aos 37’ Guerreiro fez boa jogada e cruzou na área, todavia nenhum companheiro de equipe apareceu para concluir para o gol, mostrando mais uma vez a ineficácia do Borussia frente as traves.

Controlando o jogo, mas sem conseguir chegar com maior efetividade, o Borussia não conseguiu abrir o placar, enquanto os mandantes, que pouco fizeram, aguardavam o término da etapa inicial para que as coisas se acertassem no vestiário, para buscar o triunfo na segunda etapa.

Mitroglu marca e aproveita ineficiência do Borussia

A história do jogo mudou na etapa complementar e logo aos 49’ os mandantes chegaram ao primeiro gol da partida, através de um escanteio, o zagueiro Luisão desviou e Mitroglu tentou marcar de calcanhar, errou, mas no rebote ele mandou para o fundo das redes, castigando o domínio estéreo do Borussia na primeira etapa.

Depois de abrir o marcador, o Benfica voltou a ser coadjuvante nas ações ofensivas da partida, que voltaram ao controle do Borussia, que continuava a desperdiçar inúmeras oportunidades de marcar, principalmente com Aubameyang, que continuara finalizando mal. Aos 58’ surgiu a chance de ouro dos visitantes: pênalti de Fejsa, mas parece que a noite não era mesmo de Aubameyang, que desperdiçou a penalidade, defendida pelo goleiro brasileiro Ederson.

Após desperdiçar várias chances de gol e por fim a penalidade máxima, Tuchel resolveu sacar Auba do time, promovendo a entrada de André Schürrle. O Borussia continuou com o domínio da partida, no entanto a defesa dos portugueses se matinha firme, mesmo diante da posse de bola esmagadora dos alemães.

Já nos últimos minutos, o comandante dos aurinegros tentou a sacada final: Pulisic e Castro entraram nas vagas de Guerreiro e Reus e o jovem norte-americano Pulisic quase se transformou em um herói instantâneo, mas o arqueiro Ederson salvou mais uma vez, definindo a vitória benfiquista no Estádio da Luz.