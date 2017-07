Pepe enaltece terceiro lugar: "Trabalhamos muito para representar o nome de Portugal"

Google Plus

(Foto: Ian Walton/Getty Images)

Autor do primeiro gol e de empate de Portugal já nos acréscimos da segunda etapa, logo fazendo com que a partida fosse para a prorrogação, Pepe teve a certeza em afirmar que sua seleção fez por merecer a vitória (2 a 1 sobre o México) e o 3° lugar da Copa das Confederações.

"Temos de ressaltar o trabalho da equipe, que foi sensacional. Não merecíamos perder este jogo pelas várias oportunidades que criamos, principalmente na primeira parte. Mas está aí o esforço da equipe. Somos uma equipe muito difícil de ser vencida. Com a nossa humildade, queríamos estar na final mas não foi possível e o 3º lugar é merecido porque nós trabalhamos muito para representar o nome de Portugal e hoje ficou bem representado", disse o camisa 3.

Lembrando do principal objetivo do time que era estar na final do torneio - que será disputada ainda hoje entre Chile e Alemanha - o experiente zagueiro, assegurou que todos os jogadores manterão a determinação para continuar lutando por mais títulos. "A sorte não nos acompanhou. É difícil ganhar de Portugal em jogo corrido. O mais importante é o espírito de grupo, a união e a vontade de continuar a fazer história", concluiu.