Assessoria de Gabigol nega briga do atacante com o companheiro de Benfica

Atacante ainda vem recebendo poucas chances no clube português (Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

A chance de atuar na Europa não vem sendo um sonho de infância para Gabriel Barbosa, ou simplesmente Gabigol, desde que saiu do Santos para atuar no Velho Continente. Desde que chegou à Internazionale na metade de 2016, o atleta não vem mostrando à quem veio pela falta de chances que recebeu nos nerazzurri.

Desentendimentos com o ex-comandante Stefano Pioli, além da chegada de um outro treinador para comandar a equipe na temporada 2017/18, o levaram a ser emprestado ao Benfica para ganhar maior rodagem dentro de campo.

O atacante, embora tenha a missão de fazer gols, não ficou conhecido por isso em sua passagem pela Itália e agora em Portugal. Sendo um atleta que foi marcado por reclamar publicamente pela falta de oportunidades, culminou em um dos principais motivos para trocar de clube em julho desde ano. Agora no Benfica, outro mal entendido foi registrado pela imprensa essa semana, um dia antes do clube enfrentar o Basel, pela Uefa Champions League. Durante um treino, Gabigol foi flagrado trocando empurrões em uma suposta briga com o compatriota Jardel.

O incidente ganhou mais peso nos jornais lustianos e mundiais depois que o Benfica foi goleado por 5 a 0 contra o Basel, sendo a pior da história do clube na competição. Entretanto, após a repercussão negativa, a assessoria de ambos os atletas se pronunciou nesta sexta-feira (29), alegando que foi apenas uma brincadeira entre os dois companheiros por conta de uma descontração dentro do elenco. No momento do incidente, os outros jogadores separam a suposta briga em tom de risadas, o que tornou nítido o cunho amigável da situação.