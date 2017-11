Gabigol é flagrado em boate e deve sofrer punições do Benfica por indisciplina

(Foto: Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images)

A curta trajetória de Gabigol pelo futebol europeu segue marcada por polêmicas, episódios de indisciplina e pouca bola na rede. Após passagem conturbada pela Internazionale, onde não conseguiu se firmar e viveu problemas de relacionamento, o jogador se transferiu para o Benfica, buscando novos ares e um recomeço.

Todavia, a história no clube português não tem sido diferente. Na atual temporada, o brasileiro começou como titular em apenas uma partida, contra o Olhanense, pela Taça de Portugal. Considerando Champions League e Campeonato Português, foram apenas 26 minutos em ação.

Fora da lista de relacionados pelo treinador Rui Vitória para a partida do último domingo (26), contra o Vitória de Setúbal, Gabigol foi flagrado, na noite de sábado, em uma boate em Lisboa. De acordo com o jornal luso "Correio da Manhã", o atleta esteve na discoteca com seus amigos até as seis da manhã.

É bastante provável o jogador seja punido por indisciplina, uma vez que, no Benfica, os jogadores só ganham folga após as partidas. Mesmo fora da lista de relacionados, os atletas não estão autorizados às 'noitadas'.

Este não foi o primeiro episódio de indisciplina do brasileiro desde que chegou ao Benfica. Em setembro, o atacante esteve envolvido em discussão com o zagueiro Jardel, após a acachapante goleada de 5 a 0 sofria ante ao Basel, pela Champions League. À época, a assessoria de Gabigol negou qualquer confusão entre os jogadores.

Fontes reportam que o clube lisboeta não está satisfeito com o rendimento do atleta e o seu contrato de empréstimo junto à Internazionale, válido por uma temporada, poderá ser encerrado já em janeiro.