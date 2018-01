Destaque do Fluminense em 2017, volante Wendel é anunciado pelo Sporting

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Após muitos rumores e especulações, o futuro de Wendel, um dos destaques do Fluminense no ano passado, finalmente foi sacramentado: nesse sábado (6), o atleta de 20 anos foi anunciado, pelo Twitter do clube, como novo jogador do Sporting. Por muito tempo, o jogador fora colocado no PSG, mas, por conta de problemas com o fair play financeiro, o clube francês demorou para tomar uma posição e a equipe portuguesa se aproveitou dessa situação.

Essa negociação pode ser considerada um “chapéu”, já que, se Wendel tivesse assinado com o PSG, provavelmente seria emprestado ao Porto, um dos grandes rivais do Sporting e o atual líder do Campeonato Português, com dois pontos de vantagem em relação à equipe de Alvalade. O Sporting adquiriu 100% dos direitos do atleta, com um contrato até 2023, que será “protegido” por uma multa rescisória de 60 milhões de euros.

“Estou muito agradecido. Esse é o clube de Cristiano Ronaldo, um grande jogador. Estou muito feliz por estar aqui e quero agradecer ao presidente (Bruno de Carvalho) que batalhou muito para que eu estivesse aqui. Era um sonho que vou conseguir realizar e quero dar muitas alegrias à torcida. Sempre sonhei com isso com a minha mãe e meus amigos.”, declarou o jogador.

No ano passado, Wendel, mesmo recém-promovido ao time profissional, foi um dos destaques do Fluminense. Jogador com qualidade tanto para defender e atacar, conseguia cobrir espaços e estar ‘ativo’ na partida durante a maior parte do tempo. Além disso, possui um bom chute de média distância, já que marcou alguns gols de fora da área. Ao todo, foram sete gols e cinco assistências em 2017 com a camisa tricolor.

Para a posição de Wendel, o Sporting conta, atualmente, com o argentino Rodrigo Battaglia, que vem sendo titular nessa temporada, William Carvalho, um dos principais nomes do futebol português, Radosav Petrovic e o jovem João Palhinha. Apesar de ser um campeonato lotado de brasileiros, os Leões possuem apenas dois em seu plantel: Bruno César, ex-Corinthians e Palmeiras, e Mattheus Oliveira, ex-Flamengo.

Além de Wendel, o meio-campo croata Josip Misic, que estava no Rijeka, também foi anunciado pelo Leões. Com 23 anos, o atleta, que é constantemente convocado para a sua seleção, assinou por cerca de três milhões de euros. Nessa temporada, o jogador soma três gols e sete assistências.