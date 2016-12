Villarreal sofre, mas bate Steaua com golaço no fim e se classifica à segunda fase da UEL

Nesta quinta-feira (8), o Villarreal sofreu, mas venceu o Steaua por 2 a 1 pela última rodada da fase de grupos da Uefa Europa League 2016/17 e se classificou para a fase de 16 avos da competição. Os gols do Submarino Amarelo foram marcados por Sansone e Manu Trigueros, sendo esse um golaço. Achim marcou para os romenos.

O Villarreal, classificado, espera o sorteio na próxima segunda-feira (12) para definir seu adversário na próxima fase. Pelo Campeonato Espanhol, o Submarino Amarelo terá um duelo para de lá complicado, quando recebe o Atlético de Madrid na segunda-feira, às 17h45 (horário de Brasília). O Steaua visita o Astra Ploiesti no domingo (11) pelo Campeonato Romeno.

Villarreal dominam e abrem vantagem

O começo de jogo foi melhor por parte dos donos da casa, que buscavam o gol para não serem surpreendidos desde o início, enquanto os visitantes se fechavam e tentavam sair apenas nos contra-ataques, tendo em vista alguns problemas defensivos da equipe espanhola. O Villarreal até chegava perto da área dos romenos, mas sem objetivos nos primeiros minutos.

Só que na primeira grande chance do jogo, o Submarino Amarelo chegou ao gol. Aos 15', Mario Gaspar foi bem acionado pela direita, nas costas do lateral, recebeu, levvantou a cabeça e cruzou para Sansone, que chegou finalizando de primeira, mas Nita fez ótima defesa. Porém, na sobra, a bola ficou o próprio atacante italiano, que finalizou de primeira e abriu o placar no Madrigal: 1 a 0 Villarreal.

Os donos da casa seguiram melhor na partida, chegando com muito mais perigo, diferente dos romenos, que não conseguiam chegar perto da área de Asenjo. Quase que o Villarreal ampliou no final do primeiro tempo, quando Bakambu recebeu livre, cara a cara com Nita, tentou driblar o goleiro, mas foi desarmado, no lance que fechou a primeira etapa.

Romenos empatam, mas Trigueros, com um golaço, garante triunfo e classificação

O segundo tempo foi diferente do primeiro, com os romenos com bem mais vontade, chegando bem no início, enquanto os donos da casa pareciam estar bem contentes com o resultado de placar mínimo, tanto que a dupla de ataque parecia muito pouco, já que o Villarreal sofria uma pressão gigante e não conseguia sair para o ataque.

E depois de tanto pressionar, os romeno chegaram com méritos ao empate. Aos 10', Tamas recebeu na direita com bastante espaço, levantou a cabeça e cruzou muito bem para a marca do pênalti, onde estava Achim, que apareceu totalmente livre e cabeceou com força para o chão, sem chances para Sergio Asenjo: 1 a 1. O meia marcou no seu primeiro toque na bola.

O empate não classificava o Steaua, que se lançou ainda mais ao ataque em busca da virada, tanto que quase marcou com o brasileiro William, que recebeu na esquerda, cortou bem para o meio e finalizou com força, no canto, mas Asenjo fez ótima defesa e salvou o Villarreal, que fazia um segundo tempo muito abaixo da média.

Porém, no fim, quando o jogo já estava totalmente aberto, o Submarino Amarelo matou o jogo. Aos 43', em ótimo contra-ataque, Manu Trigueros recebeu com espaço na direita, na entrada da área, viu o goleiro Nita adiantado e finalizou com perfeição, de cobertura, marcando um golaço e classificando os espanhóis para a próxima fase: 2 a 1 Villarreal.