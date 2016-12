Filipe Luís sofre lesão na coxa e desfalca Atlético de Madrid por, no mínimo, três semanas

(Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

O Atlético de Madrid tem um desfalque de peso para as próximas semanas. Após sair do treinamento com dores, Filipe Luís realizou exames nessa Quinta (8) e teve a confirmação de uma lesão muscular de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda, que vai tirar o brasileiro por pelo menos três semanas dos gramados.

Filipe já vinha sentindo dores desde a partida contra o PSV pela Champions League e ficou de fora das partidas contra Osasuna e Guijuelo. Mesmo não estando 100%, retornou no último fim de semana para o confronto contra o Espanyol.

Com o Atleti já classificado em primeiro na Champions, Simeone preferiu não relacionar o brasileiro para viajar à Munique. Mesmo assim, nessa Quarta (7), Filipe voltou a sentir dores no treinamento e saiu mais cedo, tendo a lesão confirmada no dia seguinte.

Com o desfalque de três semanas, entende-se que o Filipe não jogue mais em 2016, ficando de fora dos jogos contra Villarreal e Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol, e Guijuelo, pela Copa do Rei. Voltando somente no dia 7 de Janeiro, contra o Eibar.

Para substituir Filipe, o Atlético tem a disposição Lucas Hernández, que tem jogado as últimas partidas e inclusive já recebeu até elogios de Simeone. O croata Vrsaljko também seria outra opção, é lateral direito de ofício, mas joga dos dois lados.