Próximo à zona de rebaixamento, atacante Rodrigo atesta: "Valencia não cairá para a segunda divisão"

Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Historicamente acostumado a incomodar Barcelona e Real Madrid no topo da Liga, o Valencia vive certamente um dos momentos mais complicados de suas últimas temporadas. Com somente 12 pontos ganhos em 14 rodadas, a equipe está fora da zona de rebaixamento apenas por ter vencido o confronto direto frente o Sporting Gijón, primeira equipe do Z-3, que obtém a mesma pontuação de Los Che.

Em entrevista cedida ao jornal espanhol Marca, o atacante hispano-brasileiro Rodrigo fez sua análise do atual momento de sua equipe.

"É uma situação complicada, desagradável, a verdade é que desde a temporada passada as coisas não vão bem, esse histórico deixa tudo mais pesado. A única coisa que devemos fazer agora é nos mantermos unidos, sei que é repetitivo dizer isso, sempre usam esta frase, mas é a realidade. Não adianta nada tentar livrar o seu lado e culpar o companheiro. Nós jogadores somos os principais responsáveis pelo o que está se passando em campo. Devemos ter humildade para aceitar a realidade que estamos vivendo, que não é boa, e lutar para dar a volta por cima", desabafou Rodrigo.

Em Mestalla desde a temporada passada, Rodrigo chegou para ser o dono do ataque valencianista. Nesta temporada, o atacante balançou as redes em quatro oportunidades: "Desde que cheguei aqui assumi prontamente a responsabilidade que me corresponde. Se querem mais ou menos de mim é algo que não posso controlar. Nunca vou fugir da minha responsabilidade individual e de vestir esta camisa. Assumo as críticas e sempre trabalho duro. Busco me concentrar ao máximo possível para ajudar a equipe", ressaltou.

Por fim, Rodrigo ainda falou sobre a possibilidade de rebaixamento da equipe na Liga. Já que o Valencia pode adentrar a zona de descenso na próxima rodada.

"Devemos assumir agora mesmo o posto que estamos. Vamos lutar para sair de nossa posição atual, já que estamos empatados com o Sporting. Não podemos pensar em outra coisa que não seja em vencer para sair desta situação. Não quero falar de segunda divisão, mas devemos pensar em sair disso. Não podemos ganhar duas partidas consecutivas e pensar em competições europeias. O foco é sair de baixo. Não vamos jogar a segunda divisão. Temos que assumir a situação que é complicada, mas sempre lutando para afastar isto", concluiu.

O Valencia volta a campo pela Liga neste sábado (10), quando visita a supreendente Real Sociedad no Anoetas. Os bascos brigam atualmente por uma vaga à próxima Uefa Champions League.