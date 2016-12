Sem Neymar, Barcelona visita Osasuna pela Liga com "obrigação" de vencer

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 15ª rodada da La Liga 2016/17. Realizada no Estádio Reyno de Navarra, em Pamplona, na Espanha.

Pontos desperdiçados. Desta maneira classificaram alguns jogadores o empate no último El Clásico frente ao Real Madrid. Mas neste sábado (10), o Barcelona busca recuperação na Liga diante do Osasuna no El Sadar, à partir das 10h em confronto válido pela 15ª rodada da competição. Após receber o quinto cartão amarelo consecutivo, o brasileiro Neymar será a principal baixa da equipe de Luis Enrique.

Com apenas sete pontos conquistados em 14 rodadas disputadas, o recém promovido Osasuna é o lanterna da Liga, e não demonstra dentro de campo que irá reverter isso tão cedo. A equipe da região da Pamplona venceu apenas uma partida nesta temporada, fora de casa frente ao Eibar na oitava rodada. No domingo passado (4), o revés foi diante do Sporting Gijón, que não vencia há exatamente 10 rodadas. A derrota deixou Osasuna a cinco pontos de sair da zona de rebaixamento.

Se a rodada passada não foi benéfica ao Osasuna, o mesmo pode se dizer sobre o seu rival deste domingo. O Barcelona vencia o Real Madrid até os acréscimos, quando por mais uma vez surgiu o defensor Sergio Ramos, igualando o placar em 1 a 1 e mantendo a equipe de Madrid com seis pontos de vantagem na liderança. Para evitar mais tropeços, que resultariam em uma distância ainda maior da ponta da tabela, os catalães vão à Pamplona pensando apenas na vitória. Suspenso, Neymar fica de fora da partida. Em seu lugar entra o turco Arda Turan, que teve um bom início de temporada e anotou um hat-trick na última terça-feira (6), na vitória de sua equipe pela Uefa Champions League, diante do Borussia Monchengladbach.

Riera quer Osasuna com "faca entre os dentes" diante do Barça

Mesmo com uma campanha extremamente fraca de sua equipe, o atacante Oriol Riera vem realizando boas partidas pela equipe da Pamplona, marcando dois gols nesta temporada. O experiente jogador falou sobre o confronto diante do Barça neste sábado. Vale ressaltar que Riera passou pelas categorias de base do clube catalão de 2000 à 2006.

"Deve se entrar com a faca entre os dentes para uma partida como essa. Será um confronto duro, e devemos fazer de tudo para que eles não tomem conta da posse de bola. Se saírem de El Sadar com os três pontos, que seja as custas de muita difuldade imposta por nós. Temos que admitir que eles serão os favoritos, isso em qualquer campo. Certamente eles possuem um dos melhores elencos não somente da Espanha, mas do mundo", ressaltou Riera.

"Somos melhores atuando em casa. Devemos jogar com ofensividade e intensidade, este é o caminho. Estamos acostumados a sofrer e certamente iremos sofrer nesta partida. Não podemos ficar com os braços cruzados estando em uma situação tão complicada como é a nosssa. Devemos seguir todos juntos em busca de melhorar a cada partida. Estou seguro que chegaremos até o final com possibilidade de nos livrarmos. Nos falta solidez defensiva. E não falo apenas dos jogadores desta posição, o primeiro a defender é o atacante lá na frente. Devemos evoluir em absolutamente todos os aspectos. Nos falta o resultado. Em algumas situações tivemos a oportunidade de vencer mas a deixamos escapar, isso não pode acontecer mais", completou.

Fora do próximo duelo, Neymar ressalva 'oportunidade perdida' no Camp Nou, e revela que estaria planejando uma homangem à Chapecoense

Suspenso, Neymar Júnior falou novamente nesta sexta-feira (9) em entrevista cedida ao portal Gol sobre o último tropeço da equipe catalã no clássico, ressaltando a importância dos pontos perdidos: "Tenho a sensação de que foi uma grande oportunidade perdida. Perdemos dois pontos importantes. Tinhamos os três pontos em nossas mãos e no final vimos eles encontrando aquele gol", disse o brasileiro.

Mesmo fazendo outra grande temporada em Barcelona, e tendo conquistado a medalha de ouro no Rio-2016 com a Seleção Brasileira, Neymar ficou de fora da disputa da próxima edição da Bola de Ouro. Mas não hesitou ao citar quem deveria vencer o prêmio.

"Não sei quem irá ganhar. Para mim há somente um, o melhor, que é Léo. Se fomos falar de futebol, de jogar futebol, Messi é o melhor. Cristiano Ronaldo é um grande jogador, um craque por tudo que tem feito nesses últimos anos. O respeito muito, mas para mim que Léo merece mais", ressaltou.

Ney ainda revelou que prestaria sua homangem à Chapecoense e as vítimas da tragédia de Medellín caso marcasse um gol neste fim de semana: "Se tivesse marcado um gol teria levantado uma camisa da Chapecoense. Era o que eu poderia fazer neste momento. Algo como passar uma mensagem para ajudá-los, para dar força aos familiares, e as crianças que perderam seus pais... É difícil. São momentos complicados. É díficl para alguém que passa por uma situação dessas", finalizou.