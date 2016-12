Chapecoense aceita convite do Barcelona e disputará troféu Joan Gamper em 2017

Foto: Getty Images

Após ser convidada oficialmente pelo Barcelona para participar do tradicional troféu Joan Gamper - troféu concedido ao vencedor da partida amistosa realizada na pré-temporada do clube catalão - a Chapecoense confirmou, por intermédio de seu presidente, a participação no torneio. O presidente ainda caracterizou a oportunidade como um privilégio.

A ação serve como mais uma forma de homenagem vinda do clube espanhol que manifestou o seu apoio ao clube catarinense desde o fatídico dia da tragédia. Além disso, fizeram suas homenagens em jogos oficiais como nas partidas contra Real Madrid e Borussia Monchengladbach válidas pela La Liga e pela Uefa Champions League, respectivamente.

A confirmação da participação da Chape no torneio foi dada pelo presidente Ivan Tozzo em entrevista à rádio RAC1 da Espanha: "É uma alegria muito grande para nós e agradecemos ao Barcelona que nos convidou. Será um privilégio e um prazer muito grande ir jogar na Europa" - afirmou Tozzo.

Segundo o site oficial do Barça, a partida será uma forma de homenagear os 71 mortos no acidente e ajudar o clube de Chapecó a se reerguer e recuperar a sua moral e estrutura que foram abaladas com o ocorrido. Esta é mais uma das ações solidárias de clubes europeus com a Chape, que aos poucos, planeja o seu 2017.

Apenas cinco clubes brasileiros já tiveram a oportunidade de enfrentar o Barcelona no Camp Nou, foram eles: Flamengo, Vasco, Botafogo, Internacional (o único a conseguir vencer os azulgranas) e Santos, sendo este último derrotado na partida que ficou conhecida não só por ser uma reedição de mundial, mas por ser a primeira apariação de Neymar em solo catalão, ainda que como adversário.