Ochoa brilha e Granada arranca empate fora de casa com Málaga

Nesta sexta-feira (09), o Málaga recebeu o Granada em La Rosaleda para a disputa da partida que abriu a 15ª rodada da La Liga. Apesar do domínio das ações por parte do Málaga, a partida terminou empatada muito graças a Ochoa, que esteve inspirado contra seu ex-clube.

Com o resultado, o Málaga - até então na 8ª posição - perdeu a oportunidade de encostar na zona de classificação para a Liga Europa e pode ser ultrapassado por Eibar, Celta de Vigo, UD Las Palmas e Espanyol o que o levaria a terminar a rodada na 12ª posição, o deixando distante do "G6"

Já o Granada segue na zona do rebaixamento, mas desta vez, com 9, pontos conquistados. A equipe, atual 19ª colocada na competição, pode ser ultrapassada pelo Osasuna, caso o mesmo vença o Barcelona. Caso o improvável resultado aconteça, a equipe rojiblanca assumirá a lanterna do campeonato.

O time de La Rosaleda retornará aos gramados no Sábado (17) quando enfrentará o Sevilla, fora de casa. Já o Granada, também tem seu retorno à campo marcado para o Sábado quando receberá a Real Sociedad no estádio Nuevo Los Cármenes.

O capitão abre o placar

Antes do apito inicial do árbitro Alfonso Álvarez Izquierdo, foi respeitado um minuto silêncio em homenagem ao ex-jogador do Málaga, Manuel Domínguez. Mas, já com a bola rolando, tivemos um início de partida truncado e disputado onde as duas equipes tentavam infliltrar na área adversária

No entanto, a primeira oportunidade real de gol só veio a acontecer aos 17 minutos com Sandro. O camisa 19 finalizou obrigando Ochoa a realizar uma defesa em dois tempos. No entanto, logo no lance seguinte, veio a resposta nos pés de Andreas Pereira que viu seu chute passar perto da trave direita de Boyko.

Até então igual, o jogo seguiu sendo muito disputado até que aos 24 minutos da primeira etapa, Rosales cruzou e Camacho, livre de marcação, completou de cabeça para o fundo das redes abrindo o placar para os donos da casa. O gol, no entanto, não demostrava a superioridade em campo, mas, apenas foi possível devido ao erro de marcação de Uche.

Com a vantagem no placar, o time de La Rosaleda passou a ter mais tranquilidade em campo e voltou a assustar com Sandro, três minutos após o gol. E posteriormente, forçou Ochoa a fazer uma defesaça na cabeça à queima roupa do zagueiro Mikel que quase ampliou para o time mandante. Além de Sandro e Mikel, Ontiveros também teve a oportunidade de aumentar a vantagem, no mais, finalizou para fora.

A ofensividade de Alcaraz e o paredão Ochoa

Apesar do placar desfavorável na primeira etapa, o Granada demonstrou capacidade de empatar a partida já que chegou a ameaçar o Málaga em alguns momentos. A partida voltou morna e até os 20 primeiros minutos da etapa final, apenas Kravets teve a oportunidade de balançar as redes, no mais, esta foi desperdiçada.

As primeiras alterações começaram a ocorrer, em especial, pelo lado do Granada que buscava trazer mais ofensividade ao seu esquema tático. No entanto, as oportunidades do lado azul ainda eram mais perigosas, exigindo de Ochoa uma partida espetacular com diversas defesas, principalmente, em jogadas aéreas.

Entretanto, o resultado da ofensividade do treinador do Granada, Lucas Alcaraz, deu resultado e faltando menos de dez minutos para o fim da partida, em jogada pelo alto, o atacante ucraniano Kravets subiu mais alto que a zaga e empurrou para o fundo das redes levando a igualdade ao placar.

Este fato levou o time da casa a se lançar ao ataque, mas, pararam em Ochoa que inspirado, deteve seu ex-clube com defesas espetaculares como na cabeça frontal do zagueiro Llorente. Além disso, dois gols do Málaga foram anulados, ambos por impedimento.