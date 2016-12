Betis vence Athletic Bilbao com gol solitário de Rubén Castro

Betis e Atletic Bilbao se enfrentaram neste domingo (11), pela 15° rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Benito Villamarín. A equipe bética jogando em casa venceu por 1 a 0, com gol de Rubén Castro na primeira etapa. Com a vitória o Betis se afastou mais um pouco da zona de rebaixamento da competição, está na 14° posição com 18 pontos. O Athletic perdeu a oportunidade de entra na zona de classificação para a Europa League, a equipe basca está sétima colocação com 23 pontos. Na próxima rodada o Betis sairá para enfrentar o Alavés na sexta-feira (16). Já o Athletic Bilbao receberá o Celta de Vigo na segunda (19).

Foi o Athletic que teve a primeira oportunidade no começo da partida, após boa jogada de Muniain e Williams, Aduriz acabou finalizando para fora. O Betis foi chegando aos poucos ao ataque, até que aos 18, abriu o placar. A bola foi lançada na área, Laporte não saltou, Rubén Castro sozinho aproveitou diante Kepa e não perdoou.

Logo na sequência o Athletic respondeu com Iñaki Williams, o goleiro Adán evitou o empate. Ainda no primeiro tempo o Betis quase ampliou com Sanabria e Castro, que tiveram finalizações desviados pela defesa. Nos acréscimos Williams deixou para Muniain, Donk evitou o gol no momento certo.

A segunda etapa inicou novamente com Aduriz assustando, a bola raspou a trave. O mesmo Aduriz teve duas grandes chances, ambos de cabeça. Na primeira não acertou bem a cabeçada, depois foi Adán quem defendeu.

A equipe bética chegou com Joaquín, o zagueiro Yeray saltou e tirou o gol que poderia definir a partida. Já nos minutos finais, Muniain chutou de longe e Adán com os punhos afastou o perigo. O Betis retrucou depois de cruzamento Donk sozinho na pequena área cabeceou mal para fora. Deu tempo ainda para o Athletic tentar mais uma vez o empate em chute Vesga, mas sem direção ao gol de Adán.