Cristiano Ronaldo conquista Bola de Ouro pela quarta vez na carreira

Foto: Divulgação/Real Madrid

A revista "France Football" anunciou na tarde desta segunda-feira (12) que Cristiano Ronaldo foi o vencedor da Bola de Ouro. É a quarta vez na carreira que o astro português leva o prêmio (conquistou também em 2008, 2013 e 2014). O camisa 7 do Real Madrid agora é o segundo na história que mais vezes levou o prêmio, atrás apenas de Messi, do Barcelona, que possui cinco.

Na temporada 2015/16, Cristiano Ronaldo foi campeão da UEFA Champions League com o Real Madrid e artilheiro da competição com 16 gols. Ao todo foram 51 gols em 48 jogos na temporada. O gajo também liderou a seleção de Portugal na conquista do título inédito da Eurocopa.

Cristiano Ronaldo superou Messi e Griezmann no prêmio da revista "France Football". No dia 9 de janeiro, os três vão disputar o prêmio "Fifa's Best", que vai eleger o melhor jogador do mundo. Real Madrid e Barcelona dominaram a lista dos dez melhores com três nomes cada. Além de Cristiano Ronaldo, Gareth Bale e Pepe representaram os merengues, enquanto Suárez e Neymar representaram os catalães ao lado de Messi - detalhe que os três estão entre os cinco melhores. O brasileiro ficou em quinto e o francês Griezmann, do Atlético de Madrid, terminou em terceiro lugar.

A Bola de Ouro foi criada em 1956 pela "France Football" para eleger o melhor jogador europeu do ano, com votos de jornalistas. A partir de 1995, o prêmio passou a aceitar vencedores nascidos em outros continentes. Em 2010, a revista e a FIFA unificaram o troféu de melhor do mundo criando a Bola de Ouro FIFA, juntando votos de jornalistas, capitães e técnicos das seleções, mas o contrato não foi renovado para 2016. Somente Cristiano Ronaldo e Messi venceram o prêmio neste período.

Não houve acordo entre a FIFA e a revista para a renovação do contrato. Após a posse do novo presidente da entidade, Gianni Infantino, a "France Football" pediu cerca de 5 milhões de euros (R$ 17,5 milhões de reais) para continuar a parceria, mas a proposta foi recusada. No dia 9 de janeiro, a FIFA entregará o prêmio de "Melhor Jogador do Mundo", nomeado agora de "FIFA's Best", e Cristiano Ronaldo disputará o prêmio com Messi e Griezmann.

Confira os dez melhores:

1º - Cristiano Ronaldo (Real Madrid-ESP)

2º - Lionel Messi (Barcelona-ESP)

3º - Antoine Griezmann (Atlético de Madrid-ESP)

4º - Luis Suárez (Barcelona-ESP)

5º - Neymar (Barcelona-ESP)

6º - Gareth Bale (Real Madrid-ESP)

7º - Riyad Mahrez (Leicester City-ING)

8º - Jamie Vardy (Leicester City-ING)

9º - Pepe (Real Madrid-ESP)

10º - Gianluigi Buffon (Juventus-ITA)