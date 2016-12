Simeone lamenta novo revés e afirma: "Temos que trabalhar"

(FOTO: Divulgação/Atlético de Madrid)

O Atlético de Madrid segue encontrando dificuldades contra adversários diretos no Campeonato Espanhol, em 6º lugar com 25 pontos, o time colchonero só conseguiu somar um ponto contra os cinco primeiros colocados. Após a derrota por 3 a 0 contra o Villarreal nessa Segunda (12), Simeone, Gabi e Savic falaram sobre a partida e o atual momento do clube na coletiva de imprensa.

O treinador Diego Simeone começou fazendo um balanço da derrota: "Tudo que eu possa explicar não vai justificar o resultado que teve a partida. Acredito que no primeiro tempo tivemos quatro situações, a de Griezmann, a da trave, a de Gameiro e Correa, e o Villarreal, obviamente, aproveitou as situações de gol que teve e controlou o jogo".

"Volto com a sensação de que a equipe tenta, trabalha, que a equipe está buscando a melhor maneira de encontrar as melhores situações para ganhar e, nessas últimas partidas, principalmente as situações de cara a cara com o gol não estão nos favorecendo, e isso nos leva a derrota. Temos que trabalhar, pois é a única maneira para melhorar", declarou.

Cholo finalizou assumindo problemas no time: "No segundo tempo, depois de perder por 2 a 0 e sem o Oblak que saiu lesionado, a equipe buscou de todas as maneiras diminuir o placar. Temos problemas. Quando um time perde duas seguidas, tem alguma coisa errada".

O capitão Gabi também citou erros e acredita que o placar foi exagerado: "Creio que dois erros nossos permitiram que eles se colocassem a frente do placar no primeiro tempo. Tivemos ocasiões que não conseguimos marcar e na segunda parte dominamos o jogo, foi um resultado exagerado. No final, pagamos pelos erros. A equipe deu tudo e estava a todo momento focado na partida. Temos que melhorar para estar no topo".

Já Savic, falou que faltou sorte: "Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas não tivemos sorte no início com o chute do Koke na trave, a chance do Griezmann... depois chegou o primeiro gol do Villarreal. Tentamos remontar mas não conseguimos. Agora só resta trabalhar".

Savic ainda se mostrou confiante e disse que nada está perdido: "Ainda resta muita Liga porque só jogamos 15 partidas até agora. Não está tudo perdido porque ano passado o Barcelona abriu 12 pontos de vantagem e chegamos a estar a 2 deles no final. Para nós não acabou ainda".

"Estamos passando por um momento ruim mas espero que nos recuperemos o quanto antes. Temos apoio da torcida e jogadores importantes, temos que trabalhar que as vitórias vão chegar", finalizou.

O Atlético de Madrid volta a campo no próximo Sábado (17), quando recebe o Las Palmas pelo Campeonato Espanhol.