Oblak realiza cirurgia no ombro e desfalca Atlético de Madrid de três a quatro meses

Foto: Maria Jose Segovia/NurPhoto/Getty Images

Além da má fase no Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid teve mais um grande problema confirmado. Nesta terça-feira (13), o clube colchonero anunciou o que toda a torcida já temia. O goleiro esloveno Jan Oblak passou uma cirurgia no ombro esquerdo, que lesionou na derrota da sua equipe para o Villarreal nesta segunda-feira (12), e ficará de três a quatro meses fora de ação.

O lance da lesão de Oblak aconteceu no segundo gol do Submarino Amarelo, quando o arqueiro colchonero se jogou para evitar o cruzamento e acabou caindo de mau jeito, o que ocasionou, além do gol adversário de Jonathan Dos Santos, na sua lesão.

Com a lesão, Oblak perderá uma parte muito importante da temporada. Além de perder a chance de ajudar o Atléti na sua briga para sair desta má fase no Espanhol, o goleiro também não atuará diante do Bayer Leverkusen pelas oitavas da Uefa Champions League, além de perder os duelos pela Copa do Rei. Moyà será seu substituto durante sua recuperação. O Atlético soltou uma nota comunicando a lesão do goleiro.

"Jan Oblak foi submetido a testes radiológicos e uma ressonância magnética no Fremap Majadahonda, que confirmaram que ele sofreu uma lesão nos tecidos moles do ombro esquerdo (lesão de Bankart), como resultado do deslocamento que ocorreu no El Madrigal. Ele terá que se submeter a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias.

O esloveno teve de ser retirado de campo depois de 40 minutos devido a um ombro esquerdo torcido. Imediatamente, o nosso goleiro foi transferido para um hospital de tê-lo para uma redução da luxação."

Gimenez sofre lesão no pé esquerdo

Gimenez em treinamento nesta terça (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Além de Oblak, o zagueiro uruguaio José María Gimenez é outra dor de cabeça para Diego Simeone. O jogador abandonou o treino da equipe nesta terça com um traumatismo no pé esquerdo, sendo acompanhado pelos médicos do clube. Ele passará por mais avaliações ainda nesta semana para saber a gravidade da contusão.