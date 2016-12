Cristiano Ronaldo: "Se jogasse com Messi, teria mais Bolas de Ouro que ele"

Google Plus

Foto: Angel Martinez/Getty Images

Cristiano Ronaldo ganhou na última segunda-feira (12), a sua quarta Bola de Ouro. O português que desde 2008 vem ano a ano disputando com Lionel Messi o prêmio de melhor da temporada, deu uma entrevista polêmica para a revista France Football.

Após ser perguntado como seria atuar ao lado do argentino na mesma equipe, Cristiano Ronaldo exitou no começo, mas depois disse que teria mais Bolas de Ouros que Messi.

"É uma pergunta difícil. Não sei. Teria sido interessante jogar na mesma equipe. Creio que os grandes jogadores deveriam jogar juntos. Se estivéssemos na mesma equipe, eu teria mais Bolas de Ouro, mas ele não estaria muito longe", contou o atacante entre risadas. "Todos sabem que é um grandíssimo jogador e tem cinco Bolas de Ouro", completou o melhor do mundo.

O atacante do Real Madrid ainda contou que não quer parar por ai e buscará vencer todos campeonatos que puder com a camisa merengue, e alcançar as cinco Bolas de Ouro de Messi.

"Vou tentar. Estarei na luta como sempre. O meu objetivo agora é conquistar o Mundial de Clubes, um troféu importante. É um título que o clube ambiciona. E, se for possível, a La Liga, a Champions e a Taça. Quero ganhar tudo", confessou Cristiano.

O camisa 7 ainda comentou sobre o processo que vem sofrendo por fraude fiscal, e se disse muito abalado com toda repercussão do caso.

"Claro que diminuiu o prazer de ganhar essa Bola de Ouro. Estaria mentindo se dissesse que não, não sou hipócrita. Não me sinto nada bem e tudo isso é um processo difícil para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Para minha família, meu filho, para a gente que trabalha comigo", completou o português.

Cristiano Ronaldo na atual temporada ganhou a Champions League pelo Real Madrid e a Eurocopa com a seleção de Portugal.