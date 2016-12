Próximo da estreia no Mundial, Zidane afirma: "Real Madrid tem obrigação de vencer tudo"

(Foto: Kazuhiro Nogi/ Getty Images)

Falta pouco para o atual campeão da Uefa Champions League estrear no Mundial de Clubes. Em solo japonês desde o final da tarde de ontem (12), o Real Madrid faz sua primeira partida na competição diante do América-MEX nesta quinta-feira. O duelo será realizado no histórico Estádio Yokohama, à partir das 8h30. Vale lembrar que os mexicanos já entraram em campo pelo torneio, onde venceram no último domingo o Jeonbuk Hyundai por 2 a 1, conquistando vaga à próxima fase e o direito de encarar os madridistas.

O comandante merengue Zinedine Zidane, falou com os jornalistas em entrevista coletiva cedida na tarde desta terça-feira, onde comentou sobre a possibilidade de poupar alguns de seus atletas nesta estreia, levando em conta o desgaste físico dos mesmos, que já vinham atuando por três competições diferentes nesta temporada.

“Eu pelo menos estou morto. É claro que estamos cansados, mas estamos animados para ganhar outro título. Temos feito questão, mas o cansaço está aí, é normal. No jogo passado, estiveram em campo nove espanhóis, dos melhores que há. Não era um risco. Sabia o que fazia. Vocês podem interpretar assim, mas não era. Eu gosto que aqueles que não jogam habitualmente treinem muito para ficarem sempre preparados para jogar tal e como estão fazendo. Estou muito contente pela resposta de todos", declarou o francês.

Ausente na vitória emocionante do Real diante do Deportivo La Coruña na última rodada da Liga, Karim Benzema também foi citado por Zinedine: “Não joga sempre porque não tem como. Não é sempre que se pode jogar bem e ele é dos melhores do mundo”, ressaltou.

Detentor de quatro conquistas do Mundial de Clubes, o Real Madrid pode se isolar neste ano como maior vencedor da competição (atualmente os merengues estão empatados no topo com o Milan): "Chegar aqui é difícil e o Real Madrid sempre tem a obrigação de ganhar tudo", concluiu Zidane, que fez parte da terceira conquista do clube em 2002, quando os merengues venceram o Olímpia-PAR por 2 a 0. Gols anotados por Ronaldo e Guti.