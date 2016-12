Barcelona é condenado em multa de 21 milhões de reais por irregularidades no "Caso Neymar"

Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

O famoso caso da transferência de Neymar para o Barcelona parece estar chegando ao fim. Nessa segunda-feira (14), segundo o jornal 'Mundo Deportivo', o Tribunal de Justiça de Barcelona determinou a sentença do clube catalão. O acordo entre o Barcelona e a Fiscalia espanhola, custará cerca de 6 milhões de euros (21 milhões de reais) aos cofres do clube. O processo leva em conta os atenuantes, como adoção de medidas para evitar novos delitos fiscais e reparação de danos pelas irregulariedades na transferência.

Com a resolução desse processo que já tinha o acordo anunciado meses atrás, o caso foi dado como encerrado e no mês que vem será arquivado. Porém Neymar ainda tem casos em aberto com a justiça espanhola. O atleta recebeu denúncia por parte da DIS, contra si, seus familiares e as diretorias do Santos e Barcelona.

O fundo de investimento pede a prisão do atacante por até cinco anos, e dos dirigentes por oito. Já a Promotoria espanhola pede dois anos para Neymar. O DIS ainda exige uma multa de 10 milhões de euros para a família do atleta, e uma indenização de até 195 milhões de euros, pela tranferência do atacante para o clube catalão.

Entenda o caso

Tudo gira por suposta fraude no preço do jogador, onde o grupo DIS, gerente de 40% dos direitos do atleta, reclama de ser lesado. O Barcelona anunciou que a transferência do atacante brasileiro, realizada em maio de 2013, custou 57,1 milhões de euros, mas, depois de uma investigação da justiça espanhola, ficou esclarecido que a operação custou, pelo menos, 83,3 milhõs de euros.

O fundo de investimento brasileiro argumenta que lhe cabe uma parte da diferença entre o valor inicialmente declarado e o valor real que o Barcelona assumiu posteriormente, acusando os envolvidos no caso de fraude e corrupção.