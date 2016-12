Villarreal renova com goleiro Sergio Asenjo até 2022

(Foto: Divulgação/ Villarreal CF)

O Villarreal acertou na tarde desta quarta-feira (14) a renovação de um de seus principais atletas nesta temporada. Se trata do goleiro Sergio Asenjo. Seu contrato teria fim em 2019, mas o vínculo do arqueiro foi prolongado até o fim de 2022. Asenjo deve ceder uma entrevista coletiva amanhã na Cidade Desportiva após o treinamento pela manhã, para comentar sobre a renovação.

Com 19 partidas disputadas nesta temporada, Asenjo é um dos principais destaques da oscilante campanha do Submarino Amarelo. Atualmente na quarta colocação da Liga com 24 pontos ganhos, o arqueiro é o menos vazado da competição em 15 rodadas, com apenas 10 gols sofridos.

Sergio Asenjo tem 27 anos de idade e foi revelado pelo Valladolid. Em 2009 o arqueiro acertou sua transferência junto ao Atlético de Madrid. Na época, Asenjo era considerado uma das principais promessas do futebol espanhol, sendo cogitado até mesmo pelo Barcelona, mas preferiu acertar com o clube Colchonero, onde seria titular.

Entre altos e baixos na capital espanhola, conquistando duas Uefa Europa League, uma Copa do Rei e uma Uefa Super Cup, Asenjo foi cedido por empréstimo em duas oportunidades: em 2011 chegou ao Málaga mas praticamente não atuou; e na temporada 2013/14 chegou para defender o Villarreal. O arqueiro foi destaque em sua primeira temporada, e desde então não saiu mais de El Madrigal. Foi também com o manto do Submarino Amarelo que Asenjo chegou à Seleção Espanhola, em um amistoso da Fúria no último mês de maio. Seu nome voltou a estar presente na última convocação de Julen Lopetegui para as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

Visando assegurar a quarta colocação e buscando aproximação das equipes do topo da tabela, o Villarreal entra em campo no próximo sábado (17), quando visita o Sporting Gijón no El Molinón, pela 16ª rodada da Liga.