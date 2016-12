Com gols contra Real Madrid e Barcelona, Deyverson celebra bom momento na carreira

Foto: Divulgação/Alavés

Com passagens pelo futebol do Brasil, Portugal, Alemanha e, atualmente, da Espanha, o atacante Deyverson, do Deportivo Alavés, vive um dos melhores momentos da sua carreira. O brasileiro de 25 anos é um dos destaques do Alavés, são 13 jogos disputados e quatro gols marcados, sendo um no Real Madrid e outro no Barcelona, na vitória por 2 a 1 em pleno Camp Nou.

O jogador chegou ao Alavés por empréstimo do Levante, clube onde atuou na última temporada marcando nove gols em 33 jogos: “Estou muito feliz pelo momento e por tudo que vem acontecendo na minha carreira. Passei por muita coisa até chegar aqui e quero crescer ainda mais. Está sendo um período muito bom para mim e espero continuar ajudando a equipe na temporada”, ressaltou o atleta, que é carioca e iniciou sua carreira profissional no Mangaratibense, do Rio de Janeiro.

Com a temporada européia se aproximando da metade, Deyverson revela sua expectativa para 2017: “A perspectiva para a sequência é a melhor possível. Tenho certeza que vamos seguir crescendo e fazer um ano bastante positivo. Nosso time não perde há três jogos e vem mostrando evolução. Teremos agora um duelo difícil contra o Betis pela Liga, mas jogando em casa temos o dever de vencer. A torcida vem nos apoiando em todos os jogos e conta com a vitória”, finalizou.

A partida entre Alavés e Real Betis acontece nesta sexta-feira (16), às 17h45, horário de Brasília.